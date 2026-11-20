REMEDIOS DE ESCALADA: Estamos saliendo adelante. Enviamos un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús, con el objetivo de asistir a las y los afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de las calles Cnel. Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada. Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso.