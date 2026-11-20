Explosión en Escalada: Álvarez fue a la Legislatura a pedir la emergencia por 180 días
El intendente presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para establecer la emergencia social, habitacional, económica y en distintas áreas del distrito. También solicitó exenciones impositivas para los vecinos y comerciantes afectados por el hecho ocurrido el 13 de noviembre.
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Tras la explosión en Remedios de Escalada por una falla durante una serie de trabajos para renovar la red de gas, el intendente de Lanús, Julián Álvarez, presentó un proyecto de ley ante la Legislatura bonaerense para que la Provincia declare el estado de emergencia en el municipio por un plazo de 180 días, a raíz del siniestro ocurrido el pasado 13 de noviembre que dejó un saldo de dos personas fallecidas y decenas de heridos.
La iniciativa apunta a establecer herramientas de asistencia para las familias, comerciantes y demás damnificados por el episodio registrado en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, que generó consecuencias en distintos sectores de la comunidad.
El proyecto abarca nueve áreas: social, habitacional, patrimonial, económica, comercial, alimentaria, ambiental, urbana y de infraestructura del servicio público de gas. De esta manera, el planteo busca contemplar tanto los daños materiales en las viviendas como las consecuencias sobre las actividades comerciales y las condiciones de vida de quienes residen en la zona afectada.
REMEDIOS DE ESCALADA: Estamos saliendo adelante. Enviamos un proyecto de ley a la Legislatura Bonaerense para declarar por 180 días el Estado de Emergencia Social, Habitacional, Patrimonial, Económica, Comercial, Alimentaria, Ambiental, Urbana y en materia de Infraestructura del Servicio Público del Gas en el Municipio de Lanús, con el objetivo de asistir a las y los afectados por el siniestro ocurrido el 13 de noviembre en la intersección de las calles Cnel. Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad de Remedios de Escalada. Además, solicitamos la eximición del pago de sus obligaciones tributarias tales como los impuestos inmobiliarios, automotores e ingresos brutos, entre otros, a vecinos, vecinas y comerciantes que fueron damnificados por el suceso.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es el pedido de alivio impositivo para los damnificados. En ese sentido, Álvarez solicitó que se exima del pago de obligaciones tributarias provinciales a los vecinos y comerciantes que sufrieron las consecuencias del siniestro. Entre los gravámenes mencionados figuran el Impuesto Inmobiliario, el Automotor y los Ingresos Brutos, además de otros tributos.
La presentación legislativa se enmarca en las medidas impulsadas por el Ejecutivo local para acompañar la recuperación de Remedios de Escalada, luego de un episodio que provocó importantes daños materiales y dejó dos víctimas fatales. En las horas posteriores al hecho, el Municipio también había dispuesto 72 horas de duelo en homenaje a las personas fallecidas.
Con el mensaje «Remedios de Escalada: estamos saliendo adelante», el jefe comunal difundió el envío del proyecto y puso el foco en la necesidad de generar herramientas extraordinarias para asistir a los afectados. Ahora, la iniciativa deberá atravesar el debate parlamentario en la Legislatura bonaerense para que las medidas solicitadas puedan convertirse en ley.