Una consultoría más y van: otros $270 millones para el plan de la cuenca del río Luján
El Ministerio de Infraestructura aprobó una segunda redeterminación de precios para la consultoría que lleva adelante Serman-IATASA en la cuenca del río Luján. El nuevo ajuste asciende a $272 millones y eleva el contrato a $3.426 millones, tras una primera actualización que ya había encarecido significativamente el servicio.
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La Provincia de Buenos Aires autorizó una nueva actualización millonaria para una consultoría vinculada al Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján. Se trata de la segunda redeterminación de precios del contrato firmado con la unión transitoria Serman & Asociados-IATASA, que ahora recibirá otros $272,4 millones por la elaboración del estudio.
Cabe señalar que las obras y la gestión de la Cuenca del Río Luján están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Gabriel Katopodis, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Dirección Provincial de Hidráulica y el Comité de Cuenca del Río Luján.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 314-SSRHMIYSPGP-2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. La normativa aprobó el acta acuerdo suscripta el 2 de noviembre y estableció un incremento de $211.726.349,67 en concepto de capital, al que se suman otros $60.722.298,21 correspondientes a impuestos. De esta manera, el desembolso adicional alcanza los $272.448.647,88.
Con esta actualización, el valor total del servicio asciende a $3.426.446.561,61, impuestos incluidos. El contrato original había sido firmado el 9 de septiembre de 2025 por $1.826.612.918,70, con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), mediante el contrato de préstamo 10061.
No es la primera vez que el acuerdo recibe una modificación de estas características. En junio pasado, la Provincia había aprobado la primera redeterminación de precios, que llevó el monto contractual a unos $3.153 millones. En aquella oportunidad, el incremento respecto de los valores originales fue de aproximadamente $1.327 millones, impuestos incluidos.
Ahora, el nuevo ajuste representa una suba neta del 8,64% respecto de los valores de la primera redeterminación. La solicitud fue presentada por la contratista el 17 de julio de 2026 y se encuadró en los mecanismos de actualización previstos por la Ley 13.981 y su decreto reglamentario.
La resolución también establece que durante el ejercicio presupuestario 2026 se invertirán $68.112.161,97 de este nuevo incremento. El resto quedará sujeto a las imputaciones presupuestarias correspondientes.
El servicio contratado tiene como objetivo formular un Plan de Gestión Integrada de la Cuenca del Río Luján, en el marco de la primera etapa del Plan de Manejo Integral. La iniciativa busca establecer herramientas de planificación y coordinación para una región atravesada históricamente por problemas de inundaciones, ordenamiento territorial y gestión de los recursos hídricos.
La unión transitoria está integrada por Serman & Asociados e IATASA. En este contexto, la nueva actualización vuelve a poner sobre la mesa el costo de las consultorías financiadas con recursos provenientes de organismos multilaterales de crédito. Aunque el procedimiento cuenta con el encuadre normativo correspondiente y la intervención de los organismos de control provinciales, el contrato acumula sucesivas actualizaciones en poco más de un año.
Por último, la resolución deja constancia de que la empresa contratista renunció a efectuar nuevos reclamos administrativos o judiciales por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o eventuales perjuicios derivados del proceso de redeterminación.