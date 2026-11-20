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Una encuesta nacional realizada entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026 por la consultora Analogías muestra un cuadro de fuerte rechazo a la gestión del gobierno de Javier Milei. El 59,7% de los encuestados califica su desempeño con las dos peores notas de una escala de 1 a 5 (el 51,6% le pone un 1), mientras que solo el 30,3% le otorga las dos mejores.
La imagen del presidente se mantuvo estable en el mes, con un saldo negativo de casi 18 puntos: el 39,2% tiene opinión positiva y el 56,7% negativa entre quienes lo conocen. La brecha de género persiste (42,8% de positiva entre varones frente al 35,7% entre mujeres).
Al mismo tiempo, por primera vez en la serie, los opositores superan a quienes no se definen: el 39,9% se considera opositor, el 23,1% oficialista y el 37% no sabe. La percepción de “mucha o bastante” corrupción en el gobierno alcanza el 57,9%.
La demanda de cambio se impone con claridad. Ante la pregunta sobre el sentido del voto el año próximo, el 53,8% opta por un cambio de gobierno y el 30,5% por la continuidad de Milei. En la intención de voto a presidente se registra paridad polarizada: el 33% apoyaría al Peronismo Unido y el 33,7% a Milei, con un 18,4% que no sabe.
En escenarios de ballotage, ambos candidatos peronistas superan a Milei. Axel Kicillof obtiene el 41,7% frente al 35,7% de Milei (con 16,5% de no sabe y 6,1% en blanco). Sergio Massa llega al 40% contra el 37,6% de Milei. Kicillof se impone especialmente entre mujeres y en el nivel primario; Milei mantiene ventaja entre varones y en secundaria completa. En ambos casos, alrededor del 80% de los encuestados elige alguna de las dos opciones.
Percepciones económicas
El 57,7% prioriza un programa que ponga el foco en salarios y empleo por sobre la estabilidad de precios (34,3%). El 51,1% considera que el gobierno no está encaminado a resolver la inflación. En cuanto a la situación personal, el 52,8% dice estar peor que hace un año (solo el 13,8% mejor). Para el año próximo, el 33,9% espera estar peor, el 30,4% igual y el 24,7% mejor. Las expectativas sobre la economía nacional a dos años muestran paridad: 44,9% cree que será mejor y 45,2% peor.
Impacto de la visita del Papa León XIV y otros datos La visita papal generó un fuerte impacto. El conocimiento de León XIV aumentó 20 puntos en el mes y, entre quienes lo conocen (86,7%), su imagen positiva llegó al 87,8% (con solo 4,2% negativa). Al menos el 65% de los encuestados enmarcó el contenido de su mensaje humanista y social en sentido contrario al ideario oficialista. Además, creció 20 puntos la asociación entre León XIV y Francisco como continuador de su obra.
En el plano regional, tras las elecciones en Brasil, la imagen de Lula da Silva sumó cerca de cinco puntos netos y supera el 60% de positiva (62,1%) entre quienes lo conocen.
Como fuentes de información, la televisión sigue liderando con el 39,8%, seguida por redes sociales (21,1%) y portales de noticias (15,1%). En redes, Instagram encabeza (25,5%), pero casi tres de cada diez encuestados (29,4%) no usan ninguna.