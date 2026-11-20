Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Vialidad bonaerense actualizó los aranceles de trámites: cuánto aumentan los permisos y visados

La Dirección de Vialidad de la Provincia aprobó una nueva actualización de los aranceles para el visado de planos, permisos de circulación y autorizaciones de construcción. El ajuste se calculó mediante el índice de gastos generales VR 91 y alcanza los valores que habían sido modificados en mayo.

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