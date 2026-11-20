Vialidad bonaerense actualizó los aranceles de trámites: cuánto aumentan los permisos y visados
La Dirección de Vialidad de la Provincia aprobó una nueva actualización de los aranceles para el visado de planos, permisos de circulación y autorizaciones de construcción. El ajuste se calculó mediante el índice de gastos generales VR 91 y alcanza los valores que habían sido modificados en mayo.
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La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires dispuso una nueva actualización de los aranceles que cobra por distintos trámites administrativos. La medida alcanza al visado de planos en el marco de la Ley 6.312, los permisos de circulación y las autorizaciones para la construcción.
La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 1627-DVMIYSPGP-2026, firmada por el administrador general del organismo, Roberto Nicolás Caggiano, y establece una nueva tabla de valores que reemplaza a la aprobada en mayo de este año.
Según los fundamentos de la normativa, la actualización responde al mecanismo previsto por la Resolución 432/2010, que establece una revisión semestral de los aranceles mediante la aplicación del índice VR 91, correspondiente al rubro gastos generales.
En esta oportunidad, Vialidad tomó como referencia los valores del índice correspondientes a mayo de 2010 y julio de 2026. El primero se ubicó en 4,522, mientras que el segundo alcanzó los 2.871,57. De esa relación surgió un coeficiente de actualización de 635,0.
El cálculo fue avalado por el Consejo Técnico de la repartición y contó con la intervención de Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado, que no formularon objeciones para continuar con el procedimiento administrativo.
La nueva tabla de aranceles fue incorporada como anexo de la resolución y contempla los valores actualizados para los diferentes trámites que se realizan ante la Dirección Provincial de Vialidad.
La medida se suma al esquema de actualización periódica de tasas y aranceles de los organismos bonaerenses, en este caso mediante un mecanismo automático vinculado a la evolución de los costos generales.