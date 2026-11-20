Exintendente acordó tres años de prisión en suspenso y no podrá ejercer cargos públicos
Walter Festa, ex jefe comunal de Moreno, aceptó una condena mediante un juicio abreviado por una causa de defraudación a la administración pública. El acuerdo incluye la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, aunque todavía debe ser homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes.
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El exintendente de Moreno, Walter Festa, aceptó un acuerdo de juicio abreviado en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de defraudación al Estado durante su gestión municipal. La propuesta contempla una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El acuerdo fue impulsado por el fiscal Guillermo Massaroni y presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes. Sin embargo, todavía resta que los jueces lo homologuen para que la pena acordada adquiera carácter definitivo.
Además de la condena en suspenso y la inhabilitación, la fiscalía solicitó que Festa cumpla determinadas reglas de conducta durante tres años y afronte las costas del proceso.
La causa tiene como eje una presunta estructura de designaciones irregulares de empleados en la Municipalidad de Moreno. Según la investigación, durante la administración de Festa se habrían incorporado personas a la planta municipal que, pese a percibir salarios del Estado, no cumplían efectivamente funciones para la comuna.
La hipótesis de la fiscalía sostiene que parte de esos recursos habría terminado en manos de un dirigente social y se habría utilizado para financiar actividades políticas y movilizaciones vinculadas con la gestión del entonces intendente.
Entre los delitos incluidos en el expediente figuran incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación a la administración pública, peculado y falsedad ideológica.
La investigación también puso bajo la lupa una serie de decretos de altas y bajas de personal confeccionados el 5 de abril de 2019, pero con efectos retroactivos al primer día de ese mes. Para los investigadores, esa documentación habría permitido encubrir una operatoria distinta de la que figuraba formalmente en los registros municipales.
En el expediente también aparecen mencionados la exfuncionaria municipal Lucía Alejandra Vázquez, Fernando Sebastián Adorno, Gisela Alejandra Hauscarriaga, Hugo Rubén Ortiz y Jorge Alberto Vila.
La investigación estuvo a cargo de la UFI N°8 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez. El expediente se originó como una derivación de otra causa que involucró a integrantes del Movimiento Octubres, organización social cuyos referentes fueron investigados por presuntas extorsiones a beneficiarios de programas sociales.
A partir de escuchas telefónicas y otros elementos obtenidos durante esa pesquisa, los investigadores detectaron la posible existencia de empleados municipales que cobraban salarios sin prestar servicios. Según la acusación, Hugo Rubén Ortiz habría recibido parte de esos fondos.
Un frente judicial que sigue abierto
El acuerdo de juicio abreviado no implica que hayan terminado los problemas judiciales para el exjefe comunal. Festa también enfrenta una investigación por presunto lavado de activos en el fuero federal, en una causa en la que está involucrada su expareja.
Ese expediente tramita ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez. Según explicó su exabogado Leonardo Sigal, una eventual condena en esa investigación podría tener consecuencias sobre la pena de prisión en suspenso acordada en la Justicia provincial.
Por lo pronto, el acuerdo representa un nuevo capítulo en la situación judicial del exintendente, que aceptó una pena que contempla no solo una sanción penal, sino también la imposibilidad permanente de volver a ocupar cargos públicos.