Volver | La Tecla Municipios 20 de noviembre de 2026 MORENO

Exintendente acordó tres años de prisión en suspenso y no podrá ejercer cargos públicos

Walter Festa, ex jefe comunal de Moreno, aceptó una condena mediante un juicio abreviado por una causa de defraudación a la administración pública. El acuerdo incluye la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, aunque todavía debe ser homologado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mercedes.

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