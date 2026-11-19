Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2026 ECONOMÍA EN ROJO

El dólar volvió a subir, se desplomaron los bonos y el riesgo país rozó los 900 puntos

Con el dólar en alza, la caída en los bonos y una suba del riesgo país, la jornada volvió a ser negra en materia económica para el gobierno nacional.

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