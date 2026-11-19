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La jornada financiera de este jueves dejó nuevas señales de preocupación para los mercados argentinos. El dólar volvió a marcar máximos nominales, los bonos soberanos registraron fuertes retrocesos y el riesgo país elaborado por JP Morgan escaló hasta ubicarse en torno a los 900 puntos básicos. El contexto internacional adverso también presionó sobre las acciones de las empresas argentinas.
El mercado cambiario mostró una nueva tendencia alcista. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista llegó a $1.585 para la venta, cinco pesos por encima del cierre anterior. De esta manera, la divisa estadounidense alcanzó un nuevo máximo nominal en lo que va de 2026.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio también avanzó y se ubicó alrededor de los $1.563. Por su parte, los dólares financieros acompañaron la suba: el MEP operó en torno a los $1.633, mientras que el contado con liquidación (CCL) se posicionó cerca de los $1.730. En el mercado informal, el dólar blue llegó a los $1.640.
Caída de los bonos y preocupación por el riesgo país Uno de los datos más relevantes de la jornada estuvo en el comportamiento de la deuda argentina. Los bonos soberanos nominados en dólares registraron pérdidas generalizadas, con retrocesos que llegaron a superar el 2% en algunos títulos.
Los Bonares y los Globales estuvieron entre los instrumentos más castigados por los inversores. Esta tendencia negativa impactó directamente sobre el riesgo país, que durante la rueda llegó a superar los 900 puntos básicos, con registros de hasta 904 unidades y otros reportes que lo ubicaron cerca de los 910 puntos.
El indicador de JP Morgan acumuló así un fuerte incremento respecto de la jornada anterior y volvió a encender las alarmas sobre el costo de financiamiento de la Argentina en los mercados internacionales.
Las acciones argentinas también sintieron el impacto El panorama tampoco fue favorable para las compañías argentinas que cotizan en Wall Street. Los ADRs operaron mayoritariamente en terreno negativo, con caídas encabezadas por Globant, Banco Supervielle y BBVA.
Globant llegó a retroceder alrededor de 4,4%, mientras que Supervielle perdió 3,5% y BBVA cayó cerca de 2,9%.
En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval también mostró números negativos, con una baja cercana al 0,6% medido en dólares. Entre las principales pérdidas se destacaron las acciones del sector financiero, mientras que Transener, BYMA y Aluar lograron escapar a la tendencia general.
La presión sobre los activos locales coincidió con una rueda complicada en los mercados internacionales. En Wall Street, los principales índices registraron bajas, encabezadas por el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500.
De esta manera, la economía argentina cerró una nueva jornada atravesada por la volatilidad financiera, con un dólar que continúa escalando, dificultades para los títulos de deuda y un riesgo país que volvió a acercarse a una zona de 900 puntos básicos. Una combinación que refleja la cautela de los inversores frente a los activos locales y mantiene la atención puesta sobre la evolución del programa económico del Gobierno nacional.