El PJ bonaerense con un Congreso virtual y una desconexión interna hacia 2027
Con Máximo Kirchner como futuro titular del órgano partidario, el peronismo provincial tendrá una jornada de definiciones institucionales atravesada por los acuerdos entre el kirchnerismo y el axelismo. La ausencia del Gobernador, las diferencias que persisten y las señales políticas de los últimos días marcan el contexto de un encuentro que buscará evitar nuevos cortocircuitos.
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El Partido Justicialista (PJ) bonaerense tendrá este sábado una nueva cita institucional con la reunión de su Congreso partidario, en una jornada que estará marcada tanto por la renovación de autoridades como por la necesidad de contener las diferencias que atraviesan al peronismo provincial. Con un acuerdo previo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, el encuentro buscará transitar por un carril de tranquilidad, aunque las tensiones entre los distintos sectores siguen lejos de encontrar una resolución definitiva.
La principal definición será la designación del diputado nacional y jefe de La Cámpora como presidente del Congreso, un lugar que había quedado establecido en el esquema de conducción partidaria acordado durante la renovación de autoridades. Mientras Kicillof quedó al frente del Consejo Provincial, Máximo conservará un espacio de peso en la estructura del PJ, con un organismo que tiene entre sus atribuciones definir la política de alianzas electorales y aprobar la plataforma partidaria.
La reunión comenzará a las 10 en la sede del partido, ubicada en La Plata, y tendrá una modalidad híbrida. Los congresales podrán participar desde las sedes partidarias de sus respectivos distritos y votar a través de la aplicación del PJ bonaerense.
En ese marco, Máximo estará presente en la capital provincial, mientras que el Gobernador no participará de la actividad. Tampoco habrá una foto entre ambos dirigentes, aunque sí estarán presentes representantes del espacio que responde a Kicillof, entre ellos el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El Congreso deberá resolver la renovación de 64 cargos de la estructura partidaria. Entre ellos se encuentran los integrantes de la Mesa Directiva, con sus vicepresidencias, secretarías y vocalías, además de la Junta Electoral, el Tribunal de Disciplina y la Comisión Fiscalizadora.
Asimismo, uno de los nombres que ya tiene encaminada su continuidad es el del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, quien seguirá al frente de la Junta Electoral, un organismo clave para controlar los procesos internos y la selección de candidaturas.
La búsqueda de una reunión de baja intensidad responde a un contexto político que todavía muestra diferencias profundas. El entendimiento entre Kicillof y Máximo permitió ordenar la distribución de los principales espacios de conducción y evitar una disputa abierta por el control partidario, pero no alcanzó para disipar las desconfianzas que sobrevuelan al peronismo bonaerense. La intención es que el encuentro no se convierta en una nueva vidriera de las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora, el Frente Renovador y los intendentes que se mueven como una cuarta pata del armado provincial.
En ese sentido, la reunión llega después de una semana que volvió a exponer las dificultades para mostrar una unidad política más amplia. El acto por el Día de la Militancia que encabezó Sergio Massa en San Fernando congregó a dirigentes del Frente Renovador, referentes del kirchnerismo y buena parte de la Liga de Intendentes, pero tuvo la ausencia significativa de Kicillof y de los dirigentes de su espacio.
Según pudo conocer La Tecla, hubo invitación informal para el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y al diputado provincial, Mariano Cascallares. Ambos fueron anoticiados por el tigrense en diálogos cruzados. En tanto, trascendió que Massa y Kicillof charlaron durante ese día y el anterior al encuentro, pero que el líder del FR no invitó al Gobernador.
La postal de San Fernando contrastó con los acuerdos alcanzados para la organización del Congreso y dejó en evidencia que la convivencia partidaria no necesariamente implica una estrategia compartida. Massa logró reunir a dirigentes de distintos espacios y reactivar su centralidad en la discusión nacional, mientras que el MDF quedó al margen de una convocatoria que tuvo entre sus protagonistas a intendentes de la Liga y referentes de La Cámpora. La presencia de Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, entre otros dirigentes, también mostró que las fronteras entre los sectores no siempre responden a alineamientos rígidos.
En paralelo, el peronismo tiene por delante una agenda que excede la distribución de cargos partidarios y que tendrá impacto directo en la estrategia electoral de 2027. La discusión sobre la continuidad o eliminación de las PASO, los posibles cambios en el sistema de votación y la implementación de la Boleta Única de Papel aparecen entre las cuestiones que deberán ordenar las distintas tribus. A eso se suma la pelea por la reelección indefinida de los intendentes, un debate que ya generó cruces entre el massismo y el MDF y que promete volver a escena cuando avance la discusión legislativa.
También permanece abierta la discusión sobre el lugar de Cristina Fernández de Kirchner en el futuro político del espacio. La expresidenta, que cumple prisión domiciliaria, volvió a instalar la posibilidad de una candidatura presidencial para 2027 si recupera sus derechos políticos. Su situación y el rol que deberá ocupar en la reorganización del peronismo nacional forman parte de un escenario que condiciona las conversaciones en la provincia, donde el kirchnerismo conserva una estructura de peso pese a que la conducción formal del PJ quedó en manos de Kicillof.
Así, el Congreso del PJ bonaerense tendrá una función institucional concreta, pero también será una prueba para medir el alcance del entendimiento entre los principales protagonistas de la interna. La designación de Máximo Kirchner permitirá cumplir con el esquema de conducción acordado y distribuir los lugares vacantes, aunque el desafío de fondo es la construcción una estrategia común frente al Gobierno nacional y definir quiénes tendrán la lapicera en el armado electoral.
Por ahora, el peronismo bonaerense parece apostar a administrar las diferencias antes que resolverlas. La cercanía del calendario electoral obliga a mantener abiertos los canales de diálogo, pero las señales de los últimos días muestran que cada sector también busca fortalecer su propio espacio de poder. La tregua partidaria puede servir para evitar una nueva escalada, aunque todavía no alcanza para despejar las incógnitas sobre el liderazgo, las candidaturas y el rumbo político del peronismo de cara a 2027.