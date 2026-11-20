Condenan a Pity Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el crimen de su vecino
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 encontró culpable al exlíder de Viejas Locas por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La Fiscalía había reclamado una pena de 18 años y seis meses. Antes de conocerse el fallo, el músico cuestionó la acusación y la calificó de “exagerada”.
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La Justicia condenó este viernes a Cristian “Pity” Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 lo declaró responsable del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y estableció que cumpla la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La resolución llegó después de un extenso recorrido judicial, marcado por distintas postergaciones vinculadas al estado de salud mental del cantante. Durante el tramo final del debate, el exintegrante de Viejas Locas e Intoxicados siguió las audiencias de manera virtual desde una clínica psiquiátrica de Castelar, donde permanecía internado desde hacía 49 días. Finalmente, decidió no presenciar la lectura del veredicto.
La jornada comenzó con más de una hora de retraso y sin la conexión del acusado, quien inicialmente había manifestado que no quería participar. En la sala estuvieron presentes su hermana, Silvina Álvarez Congiú; su tío, el sacerdote César Scicchitano, conocido como el “cura rockero”; y algunos integrantes de su banda.
Sin embargo, antes de que los magistrados dieran a conocer la resolución, Álvarez se conectó para pronunciar sus últimas palabras. En ese momento cuestionó la postura de la acusación y consideró que el planteo del fiscal había sido “un poco excesivo”. También recordó que había brindado una declaración extensa para explicarles a los jueces “lo que se siente estar acorralado y una vida marginal”, y dejó la decisión final en manos del tribunal.
Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la defensa sostuvo su postura frente a la acusación. Finalmente, los jueces fijaron una condena de 12 años y resolvieron que el músico la cumpla en su domicilio.
Los fundamentos del fallo serán difundidos en una instancia posterior. De esa manera, se conocerán los argumentos completos que llevaron al tribunal a establecer la responsabilidad penal del cantante y determinar las condiciones de cumplimiento de la pena.