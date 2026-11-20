Volver | La Tecla Nacionales 20 de noviembre de 2026 JUDICIALES

Condenan a Pity Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el crimen de su vecino

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 encontró culpable al exlíder de Viejas Locas por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. La Fiscalía había reclamado una pena de 18 años y seis meses. Antes de conocerse el fallo, el músico cuestionó la acusación y la calificó de “exagerada”.

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