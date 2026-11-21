Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2026 ENOJO

La Sociedad Rural puso el grito en el cielo por los controles de Kicillof a los empleadores

La entidad rechazó la implementación de un formulario obligatorio para que los empleadores informen salarios, jornadas y acreditaciones bancarias. La medida del Ministerio de Trabajo comenzará a regir en enero de 2027 y abrió un nuevo frente de cuestionamientos para la administración bonaerense.￼

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