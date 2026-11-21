Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2026 PREOCUPACIÓN

Un sindicalista bonaerense fue baleado y la CATT le exige respuestas a la Justicia

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte reclamó avances en la investigación del ataque contra Luis Pérez, secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento de Bahía Blanca. Juan Carlos Schmid cuestionó la falta de respuestas y pidió identificar a los responsables materiales e intelectuales del atentado.￼

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