Presupuesto bonaerense: desde la oposición cuestionan que PBA ate los fondos al endeudamiento
El jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Andrés de Leo,￼ advirtió sobre la incertidumbre que genera para los municipios el esquema propuesto para el Fondo de Seguridad. También planteó reparos sobre la distribución de los recursos y anticipó que su bancada todavía analiza las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento.
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El proyecto de Presupuesto 2027 que presentó Axel Kicillof comenzó a generar cuestionamientos en la Legislatura bonaerense. Andrés De Leo, diputado provincial y jefe del bloque de la Coalición Cívica, puso el foco en el Fondo de Seguridad que el Ejecutivo busca distribuir entre los municipios y cuestionó que su financiamiento quede condicionado a la aprobación del endeudamiento. Si bien aclaró que su espacio todavía no definió una postura sobre el paquete de leyes económicas, anticipó que existen diferencias profundas con varios de los planteos del Gobierno provincial.
“No es el mejor camino condicionar el Fondo al endeudamiento”
-¿Están de acuerdo con el Fondo de Seguridad atado al endeudamiento?
-No es el mejor camino condicionar el Fondo de Seguridad al endeudamiento, ya que los municipios quedan con la incertidumbre de si van a percibir ese monto y cuándo. Las políticas de seguridad requieren previsibilidad y disponibilidad de los recursos periódicamente.
-¿Está bien que sea destinado sólo a seguridad, o van a pedir que sea de libre disponibilidad?
-Respecto a si esos recursos puedan ser de libre disponibilidad o afectados es importante tener la opinión de los referentes de los municipios, y no sólo de los intendentes. La experiencia de este año ha sido muy negativa y no debiera repetirse un esquema que ha perjudicado a los municipios. Además, la realidad de los 135 municipios en materia de seguridad no es uniforme por lo que considero que deben buscarse alternativas a la propuesta del Ejecutivo.
-En términos generales, ¿qué ajustes piden desde su bancada para el presupuesto, el endeudamiento y la ley impositiva?
-En cuanto a la posición que adoptará el bloque de la Coalición Cívica respecto a las leyes de Presupuesto, Impositiva y Endeudamiento todavía estamos en etapa de análisis y también a la espera de las explicaciones que brinden del el Ejecutivo provincial. Nunca tuvimos una posición dogmática ni para aprobar o rechazar. Siempre creímos que los Ejecutivos necesitan sus herramientas para gobernar, pero tenemos diferencias profundas en varios de sus planteos y las vamos a expresar en el debate.