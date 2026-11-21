Volver | La Tecla Buenos Aires 21 de noviembre de 2026 CRÍTICAS

Presupuesto bonaerense: desde la oposición cuestionan que PBA ate los fondos al endeudamiento

El jefe del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Andrés de Leo,￼ advirtió sobre la incertidumbre que genera para los municipios el esquema propuesto para el Fondo de Seguridad. También planteó reparos sobre la distribución de los recursos y anticipó que su bancada todavía analiza las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento.

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