La CAC cruzó a la Provincia por nuevas trabas burocráticas y pidió frenar una resolución de Trabajo
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios cuestionó la implementación del formulario FUTURO, impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Advirtió que la medida duplica información ya registrada ante ARCA, eleva los costos empresariales y contradice los objetivos de simplificación de la nueva legislación laboral.
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La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación por una nueva disposición del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y apuntó contra las exigencias administrativas que deberán afrontar los empleadores bonaerenses. La entidad cuestionó la Resolución 260/2026, que establece la presentación mensual de documentación laboral a través del denominado Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos (FUTURO).
A través de un comunicado difundido este 20 de noviembre, la organización empresarial consideró que la normativa provincial incorpora obligaciones que resultan innecesarias y que podrían perjudicar el desarrollo de la actividad económica y la generación de empleo formal. En ese sentido, remarcó que no se opone a los controles laborales, pero pidió que las exigencias se ajusten al marco establecido por la legislación nacional.
Uno de los principales cuestionamientos de la CAC apunta a que el nuevo mecanismo contradice los objetivos de simplificación registral y desburocratización contemplados en la Ley de Modernización Laboral 27.802. Según la entidad, la legislación establece que la registración ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) es suficiente a todos los efectos, sin que otras autoridades puedan imponer requisitos adicionales.
En esa línea, desde la Cámara sostuvieron que la resolución bonaerense vuelve a exigir información que ya se encuentra registrada ante el organismo nacional. Esto, advirtieron, implica una duplicación de trámites que incrementa los costos operativos de las empresas y abre la puerta a nuevas contingencias sancionatorias para los empleadores.
La preocupación también está puesta en el impacto que podría tener la medida sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Para la entidad, las nuevas exigencias afectan la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo de las relaciones laborales y agregan dificultades en un escenario económico en el que las compañías todavía realizan esfuerzos para recuperar su actividad.
Asimismo, la CAC reconoció que las provincias cuentan con facultades para fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque planteó que esas atribuciones deben ejercerse en sintonía con la normativa nacional. En particular, pidió evitar la superposición de requisitos que, a su entender, terminan desvirtuando los avances en materia de modernización y simplificación administrativa.
Finalmente, la Cámara solicitó a las autoridades bonaerenses que reconsideren la Resolución 260/2026 y suspendan la obligatoriedad del formulario FUTURO. El planteo suma un nuevo frente de tensión entre el sector empresarial y la administración provincial, esta vez por el alcance de los controles laborales y las exigencias administrativas que deberán cumplir las empresas en territorio bonaerense.