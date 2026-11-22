Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de noviembre de 2026 CONFLICTO

La CAC cruzó a la Provincia por nuevas trabas burocráticas y pidió frenar una resolución de Trabajo

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios cuestionó la implementación del formulario FUTURO, impulsado por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Advirtió que la medida duplica información ya registrada ante ARCA, eleva los costos empresariales y contradice los objetivos de simplificación de la nueva legislación laboral.

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