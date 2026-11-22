Colapinto hizo historia en Las Vegas: terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1
El piloto de Alpine tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, aprovechó las alternativas de una carrera electrizante y volvió a sumar puntos después de varias fechas. De esta manera, igualó su mejor ubicación en la máxima categoría, que había conseguido en Canadá.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Franco Colapinto volvió a ser protagonista en la Fórmula 1. El piloto argentino tuvo una gran actuación en el Gran Premio de Las Vegas y finalizó en el sexto puesto, con lo que igualó su mejor resultado desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial. En una competencia cargada de emociones, sobrepasos y accidentes, el representante de Alpine consiguió ocho puntos fundamentales para su cuenta personal y para el campeonato de constructores.
La carrera disputada en el tradicional circuito callejero de Las Vegas tuvo como ganador al neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, quien se impuso después de una competencia muy disputada. El podio lo completaron los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Kimi Antonelli, de Mercedes, terminó cuarto y Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, se ubicó quinto.
El argentino había largado desde la novena posición y protagonizó una buena salida, en la que consiguió avanzar posiciones y meterse en la pelea con pilotos de mayor experiencia. Sin embargo, no todo fue sencillo para el pilarense: durante los primeros giros sufrió inconvenientes con la temperatura de los neumáticos traseros, una situación que complicó su rendimiento y lo hizo retroceder hasta el undécimo lugar.
Con el correr de las vueltas, Colapinto consiguió recuperar ritmo y mantenerse en la pelea por ingresar nuevamente en la zona de puntos. La carrera tuvo múltiples alternativas, cambios de posiciones y varios incidentes que modificaron el panorama de la clasificación. En ese contexto, el argentino mostró solidez para sostenerse en competencia y aprovechar las oportunidades que se presentaron.
Uno de los momentos determinantes llegó sobre el cierre, cuando los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, protagonizaron un choque entre compañeros. El monegasco recibió una penalización de diez segundos por la maniobra, lo que terminó favoreciendo a Colapinto en la clasificación definitiva. A eso se sumó el error de George Russell en las últimas vueltas, que también le permitió al argentino escalar posiciones.
De esta manera, el piloto de Alpine terminó oficialmente sexto, por delante de Hamilton, Carlos Sainz, Russell y Leclerc. El resultado representó su mejor actuación de la temporada junto con el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá. Además, los ocho puntos obtenidos le permitieron alcanzar las 35 unidades en el campeonato de pilotos.
La actuación también fue importante para Alpine, que consiguió una cosecha de 18 puntos en Las Vegas gracias a las actuaciones de sus dos pilotos. Gasly terminó quinto y Colapinto sexto, un resultado que representa un impulso para la escudería francesa en la recta final de la temporada.
Con este resultado, el argentino vuelve a meterse entre los protagonistas de la Fórmula 1 y recupera terreno después de varias competencias sin sumar. Ahora, la categoría se prepara para afrontar las últimas dos fechas del calendario: el Gran Premio de Qatar, que se disputará en Lusail, y el cierre de temporada en Abu Dhabi. Colapinto llegará con confianza renovada después de una noche inolvidable en Las Vegas.