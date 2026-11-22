Volver | La Tecla Nacionales 22 de noviembre de 2026 ESTELAR

Colapinto hizo historia en Las Vegas: terminó sexto e igualó su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto de Alpine tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas, aprovechó las alternativas de una carrera electrizante y volvió a sumar puntos después de varias fechas. De esta manera, igualó su mejor ubicación en la máxima categoría, que había conseguido en Canadá.

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