IOMA en crisis: libertarios apuntan contra Kicillof y exigen conocer el destino de los fondos
Los diputados libertarios buscan conocer cuánto dinero ingresa a la obra social por los aportes de sus afiliados y qué transferencias realizó la Provincia durante los últimos dos años. También reclaman precisiones sobre posibles deudas y recursos pendientes de pago.
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La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) vuelve a quedar en el centro de la escena política bonaerense. En medio de los cuestionamientos por las prestaciones y las deudas con los profesionales de la salud, diputados de La Libertad Avanza (LLA) presentaron un nuevo pedido de informes para exigirle explicaciones al gobierno de Axel Kicillof sobre los recursos que recibió la obra social durante los últimos dos años.
La iniciativa, encabezada por el legislador Pablo Morillo y respaldada por el resto de la bancada libertaria, apunta a conocer en detalle cuáles son los ingresos del organismo que conduce Homero Giles. En particular, buscan determinar cuánto aportan mensualmente los trabajadores estatales afiliados y qué montos transfirió la administración provincial para garantizar el funcionamiento de la entidad.
Entre los requerimientos, los diputados solicitaron que el Ejecutivo precise cada una de las transferencias realizadas al IOMA, con información sobre las fechas, los importes, los motivos de las operaciones, los organismos que originaron los fondos y las disposiciones administrativas que habilitaron esos movimientos.
Además, el bloque opositor pretende establecer qué clase de asistencia económica recibió la obra social. Para ello, pidió discriminar si los recursos correspondieron a contribuciones habituales, compensaciones, cancelaciones de obligaciones, auxilios financieros o partidas extraordinarias destinadas a cubrir desequilibrios presupuestarios.
Otro de los interrogantes está relacionado con los fondos que deberían haber ingresado a las cuentas del instituto, pero que todavía no se hicieron efectivos. En ese sentido, LLA reclamó conocer si existen aportes y contribuciones devengados que permanecen pendientes, junto con los períodos involucrados, los montos y las dependencias responsables de completar los pagos.
El proyecto también incluye un pedido para identificar transferencias comprometidas por el Gobierno provincial que aún no se concretaron. A su vez, exige documentación respaldatoria, como estados contables, informes financieros y ejecuciones presupuestarias, para comparar los recursos que fueron reconocidos, los efectivamente percibidos y aquellos que llegaron a las arcas del organismo.
Desde la bancada libertaria justificaron la iniciativa al señalar que acceder a esos datos permitirá conocer con mayor claridad cómo se distribuyen y utilizan los fondos públicos destinados al IOMA. El objetivo, sostuvieron, es contar con herramientas para evaluar la administración presupuestaria y financiera de una institución que brinda cobertura a trabajadores estatales, jubilados y sus familias.
Una nueva ofensiva opositora en medio de los reclamos
El planteo de La Libertad Avanza se suma a una serie de cuestionamientos que el espacio viene realizando sobre el funcionamiento de la obra social bonaerense. En mayo pasado, los legisladores ya habían presentado otro proyecto para reclamar información sobre las deudas con prestadores, las interrupciones de servicios, los litigios judiciales y la cobertura de áreas sensibles como discapacidad y salud mental.
En aquella oportunidad, también exigieron precisiones sobre los copagos, los convenios vigentes y la ejecución presupuestaria del organismo. Desde el espacio reclamaron conocer el estado de las obligaciones financieras del instituto y el destino de los recursos correspondientes a sus más de dos millones de afiliados.
Los cuestionamientos se producen mientras se profundiza el malestar entre los profesionales de la salud por los atrasos en los pagos y las dificultades para garantizar determinadas prestaciones. Uno de los conflictos más recientes tuvo como protagonista a la Agremiación Médica Platense (AMP), que denunció incumplimientos en las liquidaciones correspondientes a enero, febrero y marzo de 2026.
Según informó la entidad, la deuda acumulada del IOMA alcanzaría los $1.190.897.751, una cifra que refleja la dimensión del conflicto con los prestadores. Desde la organización advirtieron que la falta de cancelación de las facturas dejó a numerosos profesionales sin percibir los ingresos correspondientes a sus trabajos.
En ese contexto, la oposición vuelve a poner el foco sobre la conducción de Homero Giles y la administración provincial. Con este nuevo pedido de informes, La Libertad Avanza busca que Kicillof transparente el movimiento de los fondos de la obra social y dé explicaciones sobre una crisis que continúa acumulando reclamos de médicos y afiliados.