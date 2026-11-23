Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2026 LEGISLATURA

IOMA en crisis: libertarios apuntan contra Kicillof y exigen conocer el destino de los fondos

Los diputados libertarios buscan conocer cuánto dinero ingresa a la obra social por los aportes de sus afiliados y qué transferencias realizó la Provincia durante los últimos dos años. También reclaman precisiones sobre posibles deudas y recursos pendientes de pago.

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