Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de noviembre de 2026 CONSESIONES VIALES

Cuatro municipios van a la Justicia para frenar los peajes en la Ruta 5

Chivilcoy, Alberti, Suipacha y Mercedes impulsarán una presentación judicial para impedir el cobro mientras no se complete la autovía. Cuestionaron la instalación de nuevas cabinas en medio de la paralización de las obras.

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