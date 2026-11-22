Cuatro municipios van a la Justicia para frenar los peajes en la Ruta 5
Chivilcoy, Alberti, Suipacha y Mercedes impulsarán una presentación judicial para impedir el cobro mientras no se complete la autovía. Cuestionaron la instalación de nuevas cabinas en medio de la paralización de las obras.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
En medio de los reclamos para que el gobierno nacional incluya fondos para obras en la Ruta Nacional N°5, los municipios de Chivilcoy, Alberti, Suipacha y Mercedes avanzarán con la presentación de un amparo judicial para frenar la implementación de nuevos puestos de cobro hasta tanto se complete la autovía en el tramo que llega a Suipacha.
El anuncio fue realizado durante el 7° Encuentro Regional de Infraestructura, que reunió a jefes comunales y representantes del sector productivo de la Cuarta Sección. En ese marco, el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, puso el foco en la situación de la Ruta 5 y cuestionó que se avance con la instalación de nuevos peajes mientras la obra de la autovía entre Mercedes y Suipacha permanece paralizada.
Según advirtió, ya comenzaron los trabajos para montar una cabina de cobro en la localidad de Gorostiaga y otra en las inmediaciones.
Para el jefe comunal, resulta inadmisible que los usuarios deban pagar por una infraestructura que todavía no fue terminada. En esa línea, sostuvo que el reclamo de los cuatro distritos apunta a impedir que se pongan en funcionamiento los peajes hasta que se concrete la obra vial. Además, insistió en la necesidad de extender la autovía hasta Bragado y continuar su desarrollo hacia La Pampa.
El planteo judicial se suma a los reclamos que vienen realizando distintos sectores de la región por el estado de la traza y la falta de avances en las obras. La Ruta 5 es un corredor estratégico para la producción y la circulación de miles de vehículos, por lo que la eventual instalación de nuevos puestos de cobro generó preocupación entre intendentes, comerciantes y representantes productivos.
Durante el encuentro, Britos también se refirió a otras cuestiones vinculadas con la infraestructura regional. Destacó la licitación del Tramo 5 del Plan Maestro del Río Salado y los trabajos para mejorar el suministro eléctrico en el Parque Industrial de Chivilcoy. Asimismo, reclamó que se profundicen las tareas de limpieza de canales para reducir el riesgo de inundaciones.
Por otra parte, el intendente aprovechó la jornada para cuestionar las declaraciones del ministro de Economía nacional sobre las tasas municipales. Según su mirada, las dificultades que atraviesan comerciantes e industriales no se explican por los tributos locales, sino por la presión de impuestos nacionales como el gravamen al cheque y las retenciones.