Boca fue un merecido campeón de la Copa Sudamericana y Paredes asustó al mundo del fútbol
El Xeneize derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistó la Copa Sudamericana después de 18 años sin títulos internacionales. Los festejos quedaron momentáneamente opacados por la descompensación de Leandro Paredes, que debió recibir asistencia médica.
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Boca Juniors volvió a escribir una página importante de su historia internacional. El equipo de La Ribera venció por 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada en Barranquilla, Colombia, y levantó un nuevo trofeo continental después de 18 años de sequía internacional. Más de 50.000 hinchas xeneizes coparon el estadio Metropolitano y vivieron una fiesta única.
Los goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel desataron la fiesta xeneize en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con esta conquista, el conjunto de La Ribera sumó su tercera Copa Sudamericana, luego de los títulos obtenidos en 2004 y 2005, y volvió a quedarse con el segundo certamen de mayor importancia de la CONMEBOL.
Sin embargo, la alegría tuvo un momento de preocupación cuando Leandro Paredes protagonizó un episodio que generó alarma entre los hinchas. El capitán de Boca se desmayó mientras brindaba una entrevista en vivo con DSports, minutos después de la consagración.
El mediocampista hablaba sobre la emoción que significaba conseguir el título cuando comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose frente a las cámaras. Inmediatamente, las personas que se encontraban en el lugar acudieron para asistirlo y el futbolista recibió atención médica.
La situación no era completamente inesperada. Paredes había mostrado signos de agotamiento durante el encuentro y debió abandonar el campo de juego a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando fue reemplazado por Tomás Belmonte. Las altas temperaturas y la humedad de Barranquilla habrían influido en su descompensación.
Luego del episodio, el entrenador Rodolfo Arruabarrena explicó que el volante ya había manifestado inconvenientes físicos durante el desarrollo del partido. El futbolista fue trasladado a una clínica para realizarse estudios médicos y, posteriormente, recibió el alta.
Para llevar tranquilidad a los hinchas, el propio Paredes publicó una imagen en sus redes sociales y acompañó la fotografía con un mensaje: "Estamos bien, aguante Boca hoy y siempre". Además, se permitió bromear sobre lo sucedido: "Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas".
De esta manera, el Xeneize cerró una noche inolvidable: volvió a conquistar un título internacional, cortó una sequía de casi dos décadas y sumó una nueva estrella a su historia. La única preocupación pasó por la salud de uno de sus principales referentes, que afortunadamente pudo recuperarse del susto.