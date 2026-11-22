Volver | La Tecla Nacionales 22 de noviembre de 2026 19 TÍTULOS INTERNACIONALES

Boca fue un merecido campeón de la Copa Sudamericana y Paredes asustó al mundo del fútbol

El Xeneize derrotó 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla y conquistó la Copa Sudamericana después de 18 años sin títulos internacionales. Los festejos quedaron momentáneamente opacados por la descompensación de Leandro Paredes, que debió recibir asistencia médica.

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