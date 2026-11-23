Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2026 ENCUENTRO LIBERTARIO

Milei prepara un congreso en la Provincia para lanzar los primeros trazos de la campaña

La Libertad Avanza organiza un congreso para los primeros días de diciembre, con Sebastián Pareja al frente del armado y Diego Santilli como una de las principales figuras. El Presidente sería el encargado de cerrar la jornada, que podría reunir a unos dos mil dirigentes y militantes.

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