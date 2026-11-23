Milei prepara un congreso en la Provincia para lanzar los primeros trazos de la campaña
La Libertad Avanza organiza un congreso para los primeros días de diciembre, con Sebastián Pareja al frente del armado y Diego Santilli como una de las principales figuras. El Presidente sería el encargado de cerrar la jornada, que podría reunir a unos dos mil dirigentes y militantes.
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La Libertad Avanza (LLA) empieza a mover sus fichas en la provincia de Buenos Aires con la mirada puesta en las elecciones de 2027. El espacio libertario prepara un acto de fin de año para los primeros días de diciembre, que tendrá como objetivo comenzar a delinear los principales ejes de la próxima campaña electoral y mostrar músculo político en el principal distrito del país.
El encuentro es impulsado por el titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, y tendría como protagonistas centrales al presidente Javier Milei y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Mientras que el mandatario nacional tendría a su cargo el discurso de cierre, el funcionario aparece como uno de los nombres con mayor proyección dentro del espacio para disputar la gobernación bonaerense.
Aunque todavía no hay una fecha confirmada, desde el partido señalan que la definición estará atada a los compromisos de la agenda presidencial. La intención es concretarlo antes de que termine la primera quincena de diciembre. En cuanto al escenario, La Plata aparece entre las alternativas que se encuentran bajo análisis, luego de que perdiera fuerza la posibilidad de realizarlo en Mar del Plata, ciudad que Milei visitaría durante enero.
La organización apunta a reunir alrededor de dos mil personas y contar con espacios destinados al debate de diferentes problemáticas provinciales. Entre las temáticas que se pondrían sobre la mesa figuran salud, educación y justicia, áreas sobre las que los libertarios buscarán construir propuestas para disputar el territorio bonaerense el año próximo.
Otro de los interrogantes pasa por la eventual participación de dirigentes del PRO provincial. Las conversaciones para construir un frente electoral en Buenos Aires continúan y la presencia de referentes amarillos sería una señal política en medio de las negociaciones. En ese sentido, Santilli buscaría ampliar la convocatoria y sumar sectores que acompañen el proyecto de continuidad de Milei.
Sin embargo, el encuentro también estará atravesado por las diferencias internas que persisten dentro del universo libertario. Por un lado, el sector que responde a Pareja y a Karina Milei; por el otro, los dirigentes vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, nucleados en Las Fuerzas del Cielo. La disputa por los espacios de poder y la confección de las listas electorales sigue siendo uno de los principales focos de tensión.
Entre los representantes de esta última corriente se espera la participación de Agustín Romo, quien recientemente asumió la vicepresidencia de la Cámara de Diputados bonaerense, y del exsecretario de Culto, Nahuel Sotelo. La convivencia entre ambos sectores no atraviesa su mejor momento y las diferencias quedaron nuevamente expuestas en las últimas semanas, con cruces públicos entre dirigentes y referentes digitales del oficialismo.
El trasfondo de la disputa tiene que ver con dos maneras distintas de construir políticamente. Mientras el karinismo apuesta a una estructura territorial con capacidad para negociar alianzas y distribuir lugares en las listas, los seguidores de Caputo reivindican una identidad más ideológica y cuestionan los mecanismos tradicionales de la política. En ese esquema, el control del armado bonaerense que conduce Pareja adquiere un valor central.
Con el calendario electoral de 2027 cada vez más presente, en LLA también proyectan ampliar su base de sustentación con dirigentes provenientes del PRO, sectores de la UCR, el espacio de Patricia Bullrich y referentes vecinalistas. La posibilidad de sumar intendencias, concejalías y otros cargos legislativos aparece como un incentivo para profundizar las conversaciones.
Así, el congreso de diciembre no será solamente una despedida del año político para los libertarios bonaerenses. También funcionará como una primera demostración de fuerza, con Milei como principal figura, Santilli en un lugar protagónico y una interna que, lejos de disiparse, promete trasladarse a la discusión por el armado electoral de la próxima contienda provincial.