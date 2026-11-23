Un intendente del interior vetó una ordenanza para adherirse al RIGI que impulsó la oposición
El intendente rechazó la adhesión del distrito al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado por el Gobierno nacional. Cuestionó aspectos legales de la iniciativa y defendió un modelo de desarrollo centrado en las pymes, el empleo y la producción local.
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El intendente de Azul, Nelson Sombra, vetó en su totalidad la ordenanza que establecía la adhesión del municipio al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno de Javier Milei. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1681/2026, firmado también por el jefe de Gabinete, Ignacio Pallia, y abrió un nuevo capítulo de discusión política en el Concejo Deliberante.
Según informó el Diario El Tiempo de Azul, la normativa había sido sancionada el pasado 21 de octubre bajo el número 5.328. Sin embargo, el Ejecutivo municipal decidió dejarla sin efecto y elevó sus argumentos al Legislativo durante la última sesión ordinaria del año.
Durante el tratamiento del veto hubo cuestionamientos de sectores opositores y respaldos de concejales oficialistas. También se presentó una moción para insistir con la ordenanza original, pero no consiguió la mayoría calificada necesaria. De esta manera, el rechazo del intendente quedó firme.
Entre los fundamentos, Sombra planteó que la ordenanza tenía inconsistencias jurídicas porque, según su interpretación, establecía una adhesión general a la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, cuando la invitación a provincias y municipios contemplada en su artículo 224 se limita específicamente al capítulo del RIGI. Además, remarcó que la provincia de Buenos Aires tampoco adhirió al régimen nacional.
El jefe comunal también cuestionó que la iniciativa no hubiera tenido un análisis legislativo suficientemente profundo. En ese sentido, señaló que los dictámenes de las comisiones utilizaron argumentos generales y no evaluaron las diferencias entre los proyectos ni las consecuencias concretas de la adhesión para el distrito.
Pero el rechazo no se limitó a cuestiones administrativas y legales. Sombra puso el foco en el modelo económico que, a su entender, debería impulsar Azul y advirtió sobre los posibles efectos de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos para los grandes capitales sobre las economías regionales, las industrias nacionales y las pequeñas y medianas empresas.
En los fundamentos del decreto, el intendente sostuvo que el desarrollo de una comunidad no debe medirse únicamente por la cantidad de inversiones que recibe, sino también por su capacidad para generar puestos de trabajo, agregar valor a la producción, incorporar tecnología y fortalecer el entramado empresarial local.
En contraposición al esquema nacional, Sombra destacó las herramientas que ya tiene en marcha el municipio para promover la actividad económica. Entre ellas mencionó la Ordenanza 3.616 de Agrupamientos Industriales y los beneficios impositivos contemplados en la normativa de Promoción Industrial.
También señaló que el Ejecutivo ofrece descuentos del 50% en la adjudicación de parcelas para nuevas empresas que se radiquen en los sectores industriales SIPA I y II, además de exenciones totales del Derecho de Construcción para los períodos 2026 y 2027.