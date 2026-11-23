Volver | La Tecla Municipios 23 de noviembre de 2026 NO VA

Un intendente del interior vetó una ordenanza para adherirse al RIGI que impulsó la oposición

El intendente rechazó la adhesión del distrito al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones impulsado por el Gobierno nacional. Cuestionó aspectos legales de la iniciativa y defendió un modelo de desarrollo centrado en las pymes, el empleo y la producción local.

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