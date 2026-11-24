Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 NUEVO ESCENARIO

Abad suma peso nacional y se mete en el tablero del poder judicial

El senador bonaerense representará al radicalismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030. Su desembarco consolida su crecimiento político y le otorga a la UCR un lugar estratégico en un organismo donde la construcción de consensos será determinante. Cómo quedó el nuevo mapa de poder.

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