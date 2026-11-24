Abad suma peso nacional y se mete en el tablero del poder judicial
El senador bonaerense representará al radicalismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030. Su desembarco consolida su crecimiento político y le otorga a la UCR un lugar estratégico en un organismo donde la construcción de consensos será determinante. Cómo quedó el nuevo mapa de poder.
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En tiempos en los que la política parece girar exclusivamente alrededor de la polarización entre libertarios y kirchneristas, Maximiliano Abad consiguió posicionarse en uno de los ámbitos institucionales más relevantes del país: el Consejo de la Magistratura de la Nación.
El senador nacional fue designado consejero titular en representación de la Unión Cívica Radical mediante el decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel. Su incorporación se hará efectiva tras prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia.
No se trata de un movimiento menor. El dirigente marplatense, que supo conducir el radicalismo bonaerense, suma una nueva responsabilidad institucional y amplía su protagonismo en el escenario nacional.
Abogado de profesión, con experiencia legislativa tanto provincial como nacional, Abad llega a un organismo en el que la capacidad de diálogo, la formación jurídica y la construcción de acuerdos resultarán fundamentales.
En abril de este año, además, recibió la distinción al mejor senador de 2025 en los tradicionales Premios Parlamentario.
El radicalismo conserva una silla estratégica
La llegada de Abad adquiere especial relevancia en momentos en que la UCR atraviesa un proceso de reconfiguración política y busca recuperar centralidad frente al avance de La Libertad Avanza.
El radicalismo logró conservar su representación en el Consejo, con Abad como titular y el correntino Eduardo Vischi como suplente.
La distribución de los cuatro representantes del Senado quedó de la siguiente manera:
* Maximiliano Abad (UCR). * Eduardo “Wado” de Pedro (Partido Justicialista). * Florencia López (Partido Justicialista). * Nadia Márquez (La Libertad Avanza).
De esta manera, la provincia de Buenos Aires tendrá dos representantes por la Cámara alta, provenientes de espacios políticos diferentes.
Cómo se configura el nuevo Consejo
El organismo está integrado por 20 miembros y continuará bajo la presidencia de Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por la Cámara de Diputados fueron definidos los libertarios Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, y el peronista Guillermo Michel. La cuarta silla permanece en disputa entre el PRO, que impulsa a Florencia De Sensi, y Provincias Unidas, que propone al cordobés Juan Brügge.
En representación de los jueces estarán Marcelo Gallo Tagle, Gabriela Vázquez, Paula Castro y Juan Manuel Culotta.
Por los abogados, los representantes serán Alberto Biglieri, Claudia Sarmiento, Itatí Demarchi Arballo y Fernando Levene.
El Poder Ejecutivo estará representado por Santiago Viola, mientras que por el sector académico ya juró Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El segundo representante académico todavía está pendiente de definición.
Un escenario que obliga a negociar
El Consejo de la Magistratura tiene entre sus principales funciones la selección de candidatos a jueces nacionales y federales, la administración de los recursos del Poder Judicial y la intervención en los procesos disciplinarios y de acusación contra magistrados.
La nueva composición presenta un escenario fragmentado, en el que ningún sector político tendrá por sí solo los votos necesarios para imponer las decisiones más trascendentes.
En ese contexto, la capacidad de tender puentes y construir mayorías será una de las principales herramientas de quienes integren el organismo.
Para Abad, el desembarco representa un nuevo capítulo en una trayectoria que comenzó en la política bonaerense y que fue adquiriendo progresivamente dimensión nacional.
A las puertas de un año electoral, el marplatense suma volumen político y presencia institucional. Mientras buena parte de la dirigencia concentra sus esfuerzos en la disputa por las candidaturas de 2027, Abad se asegura un lugar en una de las mesas donde se discutirán decisiones centrales para el funcionamiento de la Justicia argentina durante los próximos cuatro años.