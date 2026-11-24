Kicillof anuncia viviendas, pero no llegan los pagos: obras paralizadas y familias esperando
Mientras el Gobernador hace de la construcción de viviendas una bandera política, el Instituto de la Vivienda acumula problemas para sostener los trabajos. Batakis reclama fondos, pero López prioriza el pago de salarios. Las empresas se cansan de financiar al Estado.
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En la provincia de Buenos Aires, anunciar viviendas parece ser bastante más sencillo que terminarlas. Axel Kicillof convirtió la obra pública en uno de sus principales caballitos de batalla, con actos, convenios y promesas que se multiplican. Sin embargo, detrás de los anuncios oficiales aparece una realidad mucho menos alentadora: obras paralizadas, empresas sin cobrar y familias que siguen esperando las llaves de su casa.
El problema tiene nombre y apellido dentro del propio gabinete bonaerense. El Instituto de la Vivienda depende del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que conduce Silvina Batakis, pero los recursos para sostener los trabajos dependen de una caja provincial cada vez más ajustada.
En ese escenario, Batakis debe reclamar fondos al Ministerio de Economía, a cargo de Pablo López, donde la prioridad pasa por garantizar el pago de los salarios estatales. El resultado es un cuello de botella financiero que impacta directamente sobre las obras habitacionales.
Mientras una ministra pide recursos y el otro administra lo que queda, las viviendas no avanzan.
Empresas cansadas de financiar al Estado
Los atrasos en los pagos dejaron de ser una cuestión administrativa para transformarse en un problema concreto para las constructoras.
Las empresas deben afrontar salarios, proveedores, materiales y cargas sociales, pero denuncian demoras que se extienden durante meses. En los hechos, terminan financiando con recursos propios obras que debería pagar la Provincia.
Y esa situación tiene un límite. Ante la falta de fondos, las constructoras reducen el ritmo de trabajo o directamente paralizan las tareas. No porque hayan desaparecido los proyectos, sino porque mantenerlos activos sin cobrar se vuelve económicamente insostenible.
Lo más preocupante es que algunas de las obras cuestionadas se remontan al inicio de la gestión de Kicillof. Proyectos que atravesaron años de anuncios y compromisos oficiales, pero que todavía no se tradujeron en viviendas terminadas.
Anuncios que no se convierten en llaves
La contradicción política es evidente. Kicillof suele presentar la construcción de viviendas como una de las grandes diferencias entre su administración y la de Javier Milei.
Desde la Gobernación se multiplican los anuncios y se reivindica la decisión de sostener la obra pública pese al ajuste nacional.
Sin embargo, el argumento del recorte de fondos de Nación no alcanza para explicar todos los problemas cuando también existen compromisos asumidos por la propia Provincia que siguen pendientes.
El interrogante es sencillo: ¿para qué anunciar nuevas viviendas si todavía no se consiguen los recursos necesarios para terminar las que ya comenzaron?
Porque entre firmar un convenio, colocar un cartel de obra y entregar una casa existe una diferencia fundamental: el dinero para concretarla.
Y justamente allí aparece el conflicto que enfrenta a las necesidades de Hábitat con las prioridades de Economía.
La verdadera espera no está en los despachos
Mientras Batakis busca destrabar recursos y López intenta sostener las cuentas provinciales, hay dos sectores que soportan las consecuencias.
Por un lado, las empresas constructoras, que llevan meses absorbiendo los costos de los atrasos y que empiezan a frenar trabajos ante la falta de respuestas. Por el otro, las familias que esperan una vivienda y que, lejos de los actos oficiales, siguen pagando alquileres, viviendo de prestado o postergando sus proyectos.
El Gobierno provincial exhibe las viviendas que entrega, pero el otro lado de esa postal está compuesto por construcciones sin terminar y compromisos que se prolongan año tras año. La Provincia enfrenta dificultades financieras reales, agravadas por la caída de recursos nacionales. Pero esa situación tampoco elimina la responsabilidad de administrar prioridades y garantizar el cumplimiento de los compromisos propios.
En definitiva, Kicillof sigue anunciando viviendas, Batakis reclama los fondos y López prioriza los salarios. Las empresas, cansadas de esperar, paralizan los trabajos. Y las familias, que escucharon promesas durante años, siguen esperando las llaves.
Porque las viviendas no se terminan con discursos. Se terminan pagando las obras.