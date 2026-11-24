Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de noviembre de 2026 ZONA DE PROMESAS

Kicillof anuncia viviendas, pero no llegan los pagos: obras paralizadas y familias esperando

Mientras el Gobernador hace de la construcción de viviendas una bandera política, el Instituto de la Vivienda acumula problemas para sostener los trabajos. Batakis reclama fondos, pero López prioriza el pago de salarios. Las empresas se cansan de financiar al Estado.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.