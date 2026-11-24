El diario personal del Papa Francisco, publicado este martes en varios idiomas, revela que el pontífice argentino creyó haber visto al diablo en tres ocasiones y que llegó a divisar “las puertas del infierno”. Las anotaciones, recopiladas y comentadas por el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y estrecho colaborador de Bergoglio, cubren más de tres décadas: desde 1992, cuando era obispo en Buenos Aires, hasta agosto de 2024, pocos meses antes de su muerte el 21 de abril de 2025.

En una entrada del 24 de enero de 2021, Francisco describe los tres episodios. El primero ocurrió cuando era arzobispo de Buenos Aires: “Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores”. El segundo tuvo lugar en una capilla de las carmelitas: “Me miró con ojos llameantes… eran como rayos de fuego”. El tercero se produjo en Roma, después de su viaje a Chile en 2018, marcado por el escándalo de abusos. “Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo”, escribió, y agregó que pudo liberarse de esas experiencias con la ayuda de Dios.

Otro pasaje, fechado el 7 de junio de 2018, relata la visión de las puertas del infierno: “La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó”. Ante el temor, tomó el rosario “como un arma”. Fernández explicó que estos relatos no buscan solo generar miedo, sino mostrar momentos en los que Francisco sentía la necesidad de reafirmar su misión y mantenerse alerta frente a las tentaciones.

El diario también expone una faceta más íntima y autocrítica del pontífice. Bergoglio reconoció sentimientos de “desdén, envidia y orgullo” y se describió como “el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo”. Además, aborda el envejecimiento, la cercanía de la muerte y una crisis espiritual de dos años (2021-2022) en la que luchó contra la tentación de ejercer el poder de manera manipuladora, rechazando convertirse en alguien que usa a los demás “como muñequitos”.

La publicación, de unas 160 páginas, llega a 94 países y fue pedida por el propio Francisco para que sus escritos pudieran servir de reflexión a otras personas.