La economía argentina quedaría hoy en recesión: qué implica para las empresas, el empleo y el consumo
El INDEC dará a conocer un dato clave que podría confirmar la recesión técnica en Argentina. Mientras la caída de la actividad golpea al consumo, la industria, las pymes y los salarios, crecen las advertencias internacionales sobre la capacidad del Gobierno de Milei para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
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El INDEC difundirá hoy los números que prácticamente confirmarían la entrada del país en recesión técnica. El deterioro de la actividad golpea a las pymes, la industria, el comercio y los trabajadores. En paralelo, el Financial Times, que supo valorar las reformas de Javier Milei, advierte sobre las dificultades del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.
La recuperación económica que prometía el Gobierno nacional no termina de llegar. Hoy a las 16 hs el Indec dará a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a septiembre, que permitiría confirmar que la Argentina acumuló dos trimestres consecutivos de contracción económica.
Durante el segundo trimestre del año, la economía cayó un 0,6% respecto del primero. En julio, la actividad retrocedió un 2,8% mensual, mientras que en agosto apenas repuntó un 0,1%.
Para evitar la recesión técnica, septiembre debería registrar un crecimiento mensual cercano al 8,5%, una cifra muy alejada de las estimaciones privadas.
Pero, más allá de las estadísticas y los términos utilizados por los economistas, ¿qué significa para los argentinos que el país entre en recesión?
La recesión en la calle
Una recesión significa que la economía se achica. Se produce menos, se vende menos, se reducen las inversiones y aumentan las dificultades para generar y sostener puestos de trabajo.
En agosto, once de los dieciséis sectores relevados por el INDEC registraron caídas interanuales. El comercio mayorista y minorista retrocedió un 3,5%; la industria manufacturera, un 3,2%, y la construcción, un 2,5%.
Las pymes: son particularmente vulnerables ante la caída del consumo. Deben afrontar salarios, impuestos, alquileres, tarifas y costos financieros aun cuando disminuye su facturación. Si la situación se prolonga, aumentan los riesgos de endeudamiento, reducción de personal y cierre de establecimientos.
La industria: la menor demanda interna obliga a muchas fábricas a reducir la producción, trabajar por debajo de su capacidad instalada y postergar inversiones. A ello se suma, en determinados rubros, una mayor competencia de los productos importados.
El comercio: cuando los ingresos familiares no alcanzan, se reducen las compras y se priorizan los gastos indispensables. Desde los negocios de barrio hasta las grandes cadenas comerciales sienten las consecuencias de un mercado interno debilitado.
La construcción: aunque registró señales de recuperación en septiembre, sigue expuesta a la incertidumbre, las dificultades de financiamiento y la reducción de la obra pública. Su evolución repercute directamente sobre numerosas actividades y fuentes de empleo.
Los trabajadores: una economía que no crece ofrece menos oportunidades laborales, dificulta la recuperación salarial y aumenta el riesgo de suspensiones, despidos e informalidad.
La clase media y los jubilados: la pérdida de poder adquisitivo, sumada al peso de los servicios, los medicamentos y los gastos esenciales, obliga a muchas familias a modificar sus hábitos de consumo, utilizar ahorros o recurrir al endeudamiento.
Los servicios, la gastronomía y el turismo: suelen sentir rápidamente el impacto de la reducción de los gastos familiares. Comer afuera, viajar, contratar servicios o realizar actividades recreativas pasan a ocupar un lugar secundario en el presupuesto.
El campo, la energía y la minería: tienen una dinámica diferente, vinculada en buena medida a las exportaciones y los precios internacionales. Pueden mostrar resultados positivos incluso en un contexto recesivo, aunque ese crecimiento no necesariamente alcanza para compensar las dificultades del resto de la economía.
Las provincias y los municipios: tampoco quedan al margen. Una menor actividad económica puede traducirse en una caída de la recaudación en términos reales, mayores dificultades presupuestarias y una creciente demanda de asistencia social.
Menos inflación no significa más bienestar
Uno de los principales argumentos del Gobierno nacional para defender su programa económico es la desaceleración de la inflación y el ordenamiento de las cuentas públicas.
Sin embargo, una inflación más baja no significa que los precios bajen ni que los salarios recuperen automáticamente el poder adquisitivo perdido. Tampoco garantiza la recuperación del empleo o del consumo.
La combinación de una economía estancada o en retroceso con precios que continúan aumentando genera el riesgo de un escenario conocido como estanflación.
La magnitud del deterioro también se refleja en las expectativas del mercado. A comienzos de año, los economistas consultados por el Banco Central proyectaban un crecimiento del 3,5% para 2026. La última estimación redujo esa expectativa al 0,7%.
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las previsiones oficiales no se cumplieron, aunque sostiene que la actividad comenzó a recuperarse y confía en un mejor cierre del año.
Financial Times: de valorar las reformas de Milei a advertir sobre la deuda
El panorama económico argentino también comenzó a generar mayores dudas en los mercados internacionales. El Financial Times, uno de los medios económicos más influyentes del mundo y que en sus primeros editoriales había valorado parte del programa de reformas de Javier Milei, publicó un informe en el que advierte sobre el deterioro de las condiciones financieras del país.
El periódico británico señaló que la caída de la popularidad presidencial, el estancamiento económico y la incertidumbre política de cara a 2027 están encareciendo el acceso al financiamiento internacional.
El riesgo país pasó de poco más de 400 puntos básicos a principios de agosto a 1.070 el pasado viernes. Según las estimaciones recogidas por la publicación, la Argentina deberá afrontar vencimientos con bonistas por unos 17.000 millones de dólares durante 2027 y enfrenta un faltante de financiamiento cercano a los 10.000 millones de dólares.
Ante las dificultades para regresar a los mercados internacionales de crédito, el Gobierno evalúa recurrir a organismos multilaterales, préstamos garantizados con bancos extranjeros y al swap de monedas con China. El medio también plantea interrogantes sobre la posibilidad de recibir una nueva asistencia financiera de Estados Unidos.
La advertencia no implica que el país esté necesariamente camino a un default, pero pone de manifiesto las dificultades que enfrenta Luis Caputo para garantizar el financiamiento de los próximos vencimientos.
Porque mientras el Gobierno discute con los mercados cómo financiar los vencimientos del próximo año, buena parte de la sociedad enfrenta una preocupación mucho más inmediata: cómo llegar a fin de mes