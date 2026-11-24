Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 COMPLICADOS

La economía argentina quedaría hoy en recesión: qué implica para las empresas, el empleo y el consumo

El INDEC dará a conocer un dato clave que podría confirmar la recesión técnica en Argentina. Mientras la caída de la actividad golpea al consumo, la industria, las pymes y los salarios, crecen las advertencias internacionales sobre la capacidad del Gobierno de Milei para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

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