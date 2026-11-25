Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2026 DEFENSA DEL RUMBO

Con más de 1.200 preguntas sobre la mesa, Diego Santilli pasa al frente en el Senado

El jefe de Gabinete expondrá desde las 15 ante el Senado y deberá responder sobre empleo, pobreza, obra pública, discapacidad, fondos provinciales y política exterior. En medio de cuestionamientos opositores, el oficialismo busca destrabar la agenda política .

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