Con más de 1.200 preguntas sobre la mesa, Diego Santilli pasa al frente en el Senado
El jefe de Gabinete expondrá desde las 15 ante el Senado y deberá responder sobre empleo, pobreza, obra pública, discapacidad, fondos provinciales y política exterior. En medio de cuestionamientos opositores, el oficialismo busca destrabar la agenda política .
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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles 25 de noviembre a las 15 ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el pasado 30 de junio. La exposición será una instancia clave para que el Gobierno defienda el rumbo económico de Javier Milei, pero también para que el funcionario enfrente los reclamos de los distintos bloques parlamentarios.
La presentación se realizará en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración. Antes de su exposición oral, Santilli remitió a la Cámara alta el Informe de Gestión N° 146, con respuestas a 1.287 preguntas formuladas por los senadores.
Desde el entorno del funcionario anticiparon que el discurso inicial tendrá al “orden” como eje y buscará contrastar los resultados de la gestión libertaria con la denominada “herencia recibida”. Santilli estará acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt. No está prevista, en cambio, la presencia del Presidente ni del resto de los ministros.
Una agenda que excede la economía
El informe no se limitará a los indicadores económicos. Entre los temas que deberá abordar el jefe de Gabinete aparecen la situación del empleo, la pobreza, la obra pública, las transferencias a las provincias, las prestaciones por discapacidad, los subsidios energéticos, la educación, la seguridad y la política exterior.
Los bloques opositores pondrán el foco en el impacto territorial de las medidas del Gobierno y en la reducción de recursos destinados a las jurisdicciones. También reclamarán precisiones sobre el estado de las rutas nacionales, las concesiones viales y las obras que quedaron paralizadas o pendientes de reactivación.
La infraestructura será uno de los ejes de mayor tensión. Entre los planteos figura el estado de la Ruta 40 Sur, en el tramo que conecta San Juan y Mendoza, cuya reanudación —según la respuesta oficial— continúa sujeta a definiciones administrativas y técnicas.
Discapacidad, educación y subsidios, bajo la lupa
Otro capítulo sensible será el de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Los legisladores buscarán conocer el alcance de las auditorías, las bajas de prestaciones, las deudas con prestadores y la actualización de los aranceles, además del cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En materia educativa, las consultas abarcan alfabetización, conectividad escolar, uso de celulares en las aulas y situaciones de acoso estudiantil vinculadas con la circulación de imágenes sexuales falsas generadas mediante inteligencia artificial.
También habrá preguntas sobre el esquema de subsidios energéticos, los usuarios electrodependientes, las deudas de CAMMESA y los programas de vivienda que fueron liquidados o transferidos a las provincias.
La defensa del modelo y la agenda legislativa
La exposición de Santilli se producirá en una semana decisiva para el oficialismo. El Gobierno buscará avanzar en el Congreso con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO para las elecciones del próximo año.
En ese contexto, el informe de gestión funcionará como algo más que una obligación institucional: será una oportunidad para defender el programa económico, responder a los cuestionamientos de la oposición y sostener los acuerdos parlamentarios que necesita la Casa Rosada para avanzar con sus principales iniciativas.