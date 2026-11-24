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El fenómeno del endeudamiento y la morosidad entre las familias argentinas también muestra una brecha de género: hay más mujeres que hombres con deudas atrasadas, pero por montos menores en promedio, y con más dificultades para acceder a créditos bancarios.
Son datos que surgen de un informe del Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), que, con base en datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), releva mes a mes la incidencia del endeudamiento y la mora entre las familias y las empresas de la Argentina y de las provincias y municipios de todo el país, y elabora el Mapa de la Deuda con esos datos.
El trabajo, que puede consultarse en mapadeladeuda.ar/brecha, muestra que en el país hay casi 11 millones de mujeres endeudadas, un 7,54% más que hombres en la misma situación, y que hay un 1,02% más de ellas que de ellos en situación de mora, es decir, con deudas ya vencidas.
En la provincia de Buenos Aires, los números son ligeramente más favorables: hay un 7,23% más de deudoras que deudores, y un 0,35% más de morosas que de morosos.
Otro dato revelador, sin embargo, es la diferencia en los montos de las deudas contraídas y en mora entre los géneros. Hay más mujeres endeudadas y atrasadas en sus pagos, pero por sumas menores. Y una menor proporción del género femenino con préstamos en bancos. A nivel nacional, la brecha en la mora promedio individual es de –26,27%; en jurisdicción bonaerense, de 23,48%.
“Ellas quedan afuera del crédito bancario tradicional y financian el día a día en fintech (+17,1%) y tarjetas no bancarias (+14,8%)”, detalla el CEC. “El crédito público, las mutuales, los Neobancos y las tarjetas no bancarias prestan más a mujeres, mientras que en el financiamiento automotor, el leasing y la banca privada son mayoría los varones. El monto de deuda promedio femenino es menor en todas las categorías”.
También señala una coincidencia que quizás no lo es tanto: “Los montos de deuda individuales menores responden a la brecha de ingresos. Según los últimos datos de INDEC, en el segundo trimestre de 2026 la brecha de ingresos entre varones y mujeres es de 26,8%”.
El CEC advierte que esta brecha “es un fenómeno estructural”, porque se mantiene a lo largo del tiempo.
“Hay más mujeres endeudadas, con deudas individuales más chicas y es menor su tasa de mora, todos los meses”, resalta el informe.