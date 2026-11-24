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Las familias argentinas se ven cada vez más presionadas por el aumento de los gastos esenciales del hogar, que no tiene su correlato en un incremento equivalente de sus ingresos, ya que los salarios crecen a un ritmo mucho menor.
Así lo revela un estudio de la consultora Eunomia, que elabora el índice de presión sobre el presupuesto familiar (IPPF), para medir justamente este efecto.
En septiembre, los gastos esenciales volvieron a crecer más rápido que los salarios registrados y “se cortaron dos meses de alivio parcial”, explica Eunomia en su informe. “La presión sobre el presupuesto familiar no afloja, y el consumo no repunta”.
El índice compara la evolución de una canasta de gastos esenciales con la del salario registrado, estableciendo los niveles de enero de 2024 como base (con el valor 100).
En el mes de septiembre, el IPPF llegó a 108,06 puntos, 0,45 más que en agosto. La canasta general subió 2,32% y el salario registrado, 1,90%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Que el IPPF marque 108,06 “quiere decir que esa relación está 8,06% peor que al inicio de la serie. En la comparación interanual subió 5,37%, y hoy está 1,43 puntos por debajo del máximo de abril de 2024”, explica Eunomia en su reporte.
Los inquilinos la pasan peor: para ellos, el IPPF de septiembre llegó a 134,15 puntos (+0,57). Esto es porque el alquiler representa el 36,1% de la canasta. “Desde enero de 2024, la canasta de inquilinos aumentó 333,57%, la general 249,24% y los salarios registrados 223,20%”, puntualiza la consultora.
Los empleados públicos también sufren más que los privados, aunque la diferencia no es tan marcada como la que existe entre inquilinos y propietarios.
“Medido contra el salario público, el IPPF sube a 109,88. Contra el privado registrado, da 107,17. La diferencia se explica porque desde enero de 2024 los sueldos estatales crecieron menos”, subraya Eunomia.
Esto se condice con una retracción de las ventas y con la (ya confirmada oficialmente) recesión en que se encuentra la economía. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme acumulan una caída real de 2,0% entre enero y octubre de 2026.
Desde Eunomia señalan que “el dato es compatible con un consumo que no logra recuperarse, aunque también influyen el crédito, el empleo y las expectativas”.