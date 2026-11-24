Volver | La Tecla Nacionales 24 de noviembre de 2026 VIVIR CUESTA

Las familias, cada vez más presionadas por el aumento de los gastos del hogar

El presupuesto familiar se ve comprometido por el peso de ítems como las tarifas de servicios públicos y el costo de los alimentos, mientras los sueldos suben por escalera.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.