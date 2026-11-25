Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 JUDICIALES

Causa Chocolate: la Justicia desestimó la denuncia contra la Cámara de Diputados

La Fiscalía consideró que no hubo encubrimiento ni ocultamiento de pruebas en la decisión del cuerpo legislativo de archivar los requerimientos judiciales vinculados a la investigación. También sostuvo que los legisladores están amparados por la inmunidad constitucional de sus votos.

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