Causa Chocolate: la Justicia desestimó la denuncia contra la Cámara de Diputados
La Fiscalía consideró que no hubo encubrimiento ni ocultamiento de pruebas en la decisión del cuerpo legislativo de archivar los requerimientos judiciales vinculados a la investigación. También sostuvo que los legisladores están amparados por la inmunidad constitucional de sus votos.
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En vísperas a una nueva sesión en Diputados, la causa Chocolate Rigau sumó un nuevo capítulo judicial. El Ministerio Público Fiscal resolvió desestimar la denuncia contra la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que había sido investigada por un presunto encubrimiento y ocultamiento de pruebas en el marco de la causa que tiene como eje las irregularidades en la contratación de personal en la Legislatura.
La resolución, firmada por el agente fiscal Álvaro Garganta, consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para avanzar con una investigación penal. En ese sentido, descartó que la decisión adoptada por el cuerpo legislativo pudiera encuadrarse en los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, contemplado en el artículo 277 del Código Penal, o sustracción u ocultamiento de medios de prueba, previsto en el artículo 255.
El expediente se había iniciado luego de que el juez de Garantías Federico Atencio remitiera, el 25 de septiembre de 2026, documentación a la Fiscalía ante la posible comisión de un delito de acción pública. El planteo surgió a partir de una orden judicial del 19 de agosto, mediante la cual se solicitó a la Cámara baja bonaerense la totalidad de los memos normalizados de propuestas de designación y contratación correspondientes a un listado de 50 personas investigadas en la causa Chocolate Rigau.
Sin embargo, desde la Dirección General Legal y Técnica de Diputados respondieron, mediante la Nota 631/2026, que el asunto ya había sido tratado por el pleno legislativo durante la sesión del 28 de mayo de 2026. En aquella oportunidad, con el respaldo de más de dos tercios de los miembros presentes, la Cámara había resuelto archivar las actuaciones administrativas vinculadas con los requerimientos judiciales.
Uno de los principales argumentos de la Fiscalía para desestimar la denuncia fue que la decisión legislativa había sido adoptada en una sesión pública, registrada en las actas, grabada y transmitida por los canales institucionales. Por ese motivo, consideró que no podía sostenerse la existencia de una maniobra clandestina destinada a hacer desaparecer u ocultar pruebas para beneficiar a los investigados.
Además, el dictamen señaló que el archivo de los requerimientos no implicó la destrucción ni la desaparición física de la documentación. Según se indicó, los memos originales continúan bajo resguardo en el archivo del Poder Legislativo y no existen constancias de que hayan sido alterados o destruidos.
Otro de los fundamentos centrales estuvo relacionado con las garantías constitucionales de los legisladores. La Fiscalía recordó que el artículo 96 de la Constitución bonaerense establece que los integrantes de ambas cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el ejercicio de sus funciones, por lo que no pueden ser procesados ni cuestionados judicialmente por esas decisiones.
En esa línea, sostuvo que la determinación de Diputados fue una expresión institucional respaldada por una amplia mayoría y que avanzar penalmente contra los legisladores por el sentido de sus votos supondría desconocer la división de poderes y las garantías del sistema representativo.
Finalmente, la resolución aclaró que la desestimación de esta denuncia no significa que una eventual maniobra delictiva quede automáticamente impune, ya que el Ministerio Público conserva sus facultades para reunir pruebas e investigar otros hechos que pudieran surgir. Con esos argumentos, dispuso el cierre de las actuaciones, de acuerdo con el artículo 290, segundo párrafo, del Código Procesal Penal.