Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 LA OTRA BATALLA DEL GOBERNADOR

Milei sigue competitivo para 2027 y enfrenta a un Kicillof que recorta distancias

Si bien los sondeos muestran al gobernador bonaerense mejor posicionado frente al Presidente en un eventual balotaje, los indecisos son un factor que podría inclinar la balanza y determinar los resultados. La disputa por el liderazgo del peronismo envalentona a los libertarios.

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