Milei sigue competitivo para 2027 y enfrenta a un Kicillof que recorta distancias
Si bien los sondeos muestran al gobernador bonaerense mejor posicionado frente al Presidente en un eventual balotaje, los indecisos son un factor que podría inclinar la balanza y determinar los resultados. La disputa por el liderazgo del peronismo envalentona a los libertarios.
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Los sondeos abren una doble perspectiva para el gobernador bonaerense: su posicionamiento frente a Milei y la pulseada por el liderazgo de la oposición. En un escenario marcado por el desgaste económico del Gobierno, las encuestas comienzan a mostrar cómo se reacomoda el electorado y qué margen tiene el peronismo para construir una alternativa competitiva.
El relevamiento de QSocial refleja una evolución favorable para Kicillof en un eventual balotaje. Entre febrero y octubre, su intención de voto pasó del 33% al 45%, mientras que Milei se mantuvo en el 40%. En ese período, el universo de indecisos se redujo del 27% al 15%, un movimiento que acompaña el crecimiento del mandatario provincial.
De acuerdo con la consultora, Kicillof avanzó entre votantes independientes, sectores de izquierda y parte del electorado del PRO. También mejoró su desempeño entre quienes habían acompañado a Milei en 2023, aunque el principal desplazamiento se vincula con aquellos que comenzaron a cuestionar los resultados del ajuste económico.
La tendencia encuentra un correlato en los indicadores de opinión pública. Pulso Research registró un rechazo del 59,6% a la gestión libertaria, frente a una aprobación del 34%. La economía se ubicó como la principal preocupación de los encuestados, seguida por la falta de trabajo. A su vez, el 61,1% afirmó que sus ingresos no alcanzan o que tiene dificultades para llegar a fin de mes.
El deterioro del poder adquisitivo también se refleja en las decisiones cotidianas de los hogares, que postergan pagos de servicios, tarjetas de crédito y otros compromisos cuando los recursos resultan insuficientes. La situación económica, así, comienza a funcionar como una variable capaz de incidir en las preferencias electorales.
Para Kicillof, el desafío excede la posibilidad de capitalizar el malestar con el Gobierno nacional. El gobernador debe avanzar en la construcción de una propuesta con alcance nacional y, al mismo tiempo, resolver las tensiones internas del peronismo, donde todavía no hay consenso sobre liderazgos, estrategias ni mecanismos para definir una candidatura presidencial.
Las encuestas ofrecen una fotografía de un escenario abierto. Milei conserva un núcleo de respaldo, pero enfrenta dificultades para ampliar su base, mientras que Kicillof aparece con margen para crecer entre sectores que todavía no tienen una posición definida o que comenzaron a alejarse del oficialismo.
La disputa electoral, por lo tanto, no se resolverá únicamente en función de los porcentajes actuales. La capacidad de transformar el descontento en una mayoría, ampliar las alianzas y ofrecer respuestas concretas a la crisis económica será determinante. En ese tablero, el gobernador bonaerense busca convertir su crecimiento en los sondeos en un punto de partida para disputar el futuro del peronismo y la Presidencia.