Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 MODO VERANO

Bancos bonaerenses cambian sus horarios: cuáles abrirán a las 8 y hasta cuándo regirá

Axel Kicillof oficializó el horario de verano para las entidades bancarias de determinados municipios bonaerenses. Desde el 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo, abrirán más temprano, con atención al público de 8 a 13. El cambio no alcanzará a todos los distritos.

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