Bancos bonaerenses cambian sus horarios: cuáles abrirán a las 8 y hasta cuándo regirá
Axel Kicillof oficializó el horario de verano para las entidades bancarias de determinados municipios bonaerenses. Desde el 30 de noviembre y hasta el 23 de marzo, abrirán más temprano, con atención al público de 8 a 13. El cambio no alcanzará a todos los distritos.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó el cambio de horario de funcionamiento de las entidades bancarias en distintos municipios bonaerenses, con motivo de la temporada de verano. La medida comenzará a regir el próximo lunes 30 de noviembre y se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027, inclusive.
A través del Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Axel Kicillof estableció que los bancos comprendidos en el Anexo Único deberán modificar tanto la jornada laboral de sus empleados como el horario destinado a la atención al público.
De esta manera, el personal bancario trabajará de lunes a viernes entre las 7:45 y las 15:15, mientras que la atención a los clientes se desarrollará de 8 a 13. Se trata de un adelantamiento de dos horas respecto del esquema habitual de atención, que en la Provincia se encuentra fijado entre las 10 y las 15.
La disposición responde a un pedido de la Asociación Bancaria, que solicitó la implementación del horario de verano en los municipios contemplados en el Decreto 2894/25. Según los fundamentos de la norma, el objetivo es facilitar el desenvolvimiento de la actividad financiera y el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante los meses de temperaturas más elevadas.
Sin embargo, el cambio no será generalizado en toda la provincia de Buenos Aires. El decreto establece que únicamente alcanzará a las entidades bancarias ubicadas en los municipios incluidos en el Anexo Único. En los distritos que no formen parte de esa nómina, continuará vigente el horario habitual de 10 a 15.
Además, el artículo 2° faculta al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, a autorizar modificaciones en los horarios de jornada laboral y atención al público en municipios que no estén incluidos originalmente, así como a introducir cambios en el listado establecido.
La medida se enmarca en la normativa nacional que permite a los gobiernos provinciales establecer horarios diferenciados para las entidades financieras, siempre que se mantengan las siete horas y media de jornada laboral y las cinco horas de atención al público.