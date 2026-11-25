Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2026 EXPECTATIVA

El Gobierno mantiene la expectativa y apuesta al cuarto trimestre para dejar atrás la recesión técnica

Tras dos trimestres consecutivos de caída, el Gobierno insiste en que la recesión fue técnica y transitoria. Con septiembre en recuperación, Caputo apuesta a un cuarto trimestre positivo, aunque las proyecciones para 2026 apenas rondan el 0,5% y el 0,7%.

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