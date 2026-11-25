El Gobierno mantiene la expectativa y apuesta al cuarto trimestre para dejar atrás la recesión técnica
Tras dos trimestres consecutivos de caída, el Gobierno insiste en que la recesión fue técnica y transitoria. Con septiembre en recuperación, Caputo apuesta a un cuarto trimestre positivo, aunque las proyecciones para 2026 apenas rondan el 0,5% y el 0,7%.
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El dato de actividad de septiembre confirmó que la economía argentina entró en recesión técnica, tras acumular dos trimestres consecutivos de caída. Sin embargo, el equipo económico de Luis Caputo sostiene que se trata de un episodio de corta duración y apuesta a que el cuarto trimestre cierre en positivo, revirtiendo el cuadro. Septiembre mostró una recuperación del 1,1%, mientras que agosto había sumado 0,4%.
Con esos dos meses de mejora y el arrastre estadístico que deja el último mes, desde el Gobierno estiman que el último trimestre del año finalizará arriba. La caída del tercer trimestre fue del 1,8% y se explicó, en gran medida, por un julio muy flojo (-2,5%), que luego comenzó a corregirse parcialmente.Caputo evitó hablar de “recesión” tras conocerse el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). En su lugar, destacó el buen dato de septiembre y que el indicador tendencia-ciclo se encuentra 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023. Además, subrayó las revisiones al alza de los meses anteriores: julio pasó de -2,8% a -2,5% y agosto de +0,1% a +0,4%.
El secretario de Política Económica, José Luis Daza, también relativizó la lectura de la recesión técnica. Explicó que el propio National Bureau of Economic Research no utiliza la regla de los dos trimestres como definición automática y señaló que, cuando las caídas son pequeñas, no necesariamente deben considerarse una recesión. El Gobierno mantiene así la expectativa de un cierre de año con el cuarto trimestre en terreno positivo. No obstante, la recuperación anual de 2026 se proyecta como muy limitada: entre 0,5% y 0,7%, lejos del 5% que figuraba en el Presupuesto 2026 y también por debajo de las estimaciones que manejaban muchos analistas a comienzos de año.
Hacia adelante, la gran incógnita es hasta dónde puede extenderse el repunte. Los analistas privados son cautos y advierten que el impulso podría no ir mucho más allá de este trimestre o, a lo sumo, los primeros meses de 2027. Las dudas se centran en la mayor volatilidad cambiaria, el posible impacto sobre las tasas de interés y un contexto internacional más desafiante. Por ahora, el oficialismo sostiene que la recesión fue técnica y corta, y concentra su apuesta en que el último trimestre del año deje atrás el bache.