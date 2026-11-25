Herraduras por $715 millones: Javier Alonso habilita una compra con varias alertas
El Ministerio de Seguridad bonaerense tramita una licitación por $714,8 millones para herraduras, clavos y herramientas. El proceso quedó fuera del Plan Anual de Compras, limita la presentación a una sola oferta y admite una ampliación contractual del 50%, tres puntos que despiertan interrogantes.
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El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una licitación pública por $714.802.025para la provisión de herraduras, clavos y herramientas destinadas al uso equino. La contratación, identificada como proceso 170-0947-LPU26, presenta una serie de particularidades administrativas que merecen atención: no fue incluida en el Plan Anual de Compras, establece que no se aceptará más de una oferta y contempla una ampliación contractual de hasta el 50%.
La ficha publicada en el sistema de Compras-PBAC detalla que el procedimiento tiene un plazo de 45 días hábiles y prevé la recepción diaria de los productos. Entre los insumos requeridos figuran herraduras de distintos números, clavos para herraje, cuchillas, martillos, pinzas, gubias, limas, tenazas y otras herramientas específicas para el trabajo con equinos.
Uno de los aspectos que sobresale es que el proceso aparece expresamente señalado como no incluido en el Plan Anual de Compras. Si bien esa circunstancia no constituye por sí misma una irregularidad, abre interrogantes sobre la planificación de una adquisición cuyo presupuesto supera los $714 millones.
Otro punto llamativo es la condición que establece que el procedimiento no acepta más de una oferta. La restricción merece ser examinada por su impacto sobre la concurrencia de proveedores y la posibilidad de obtener mejores condiciones económicas y de competencia. En una contratación de semejante volumen, la competencia resulta un elemento central para poder conseguir una mejor oferta por parte de los proveedores.
A esas observaciones se suma la posibilidad de ampliar el contrato hasta un 50%. De aplicarse sobre el monto total informado, la extensión podría representar otros $357,4 millones, llevando el volumen potencial de la operación a más de $1.072 millones.
La licitación fue publicada el 6 de noviembre y tenía previsto su acto de apertura para el 27 de noviembre de 2026. La ficha consultada no permite conocer todavía el resultado económico de la compulsa ni los precios unitarios de cada producto.
Por eso, el monto global y las condiciones del procedimiento constituyen señales para profundizar el análisis, aunque no alcanzan por sí solos para acreditar un sobreprecio. Para determinar si los valores son excesivos será necesario acceder al presupuesto desagregado por renglón, las ofertas presentadas y la eventual adjudicación, y contrastar esos importes con precios de mercado.
La combinación de una compra millonaria fuera de la planificación anual, una condición que limita la oferta y una ampliación potencial de medio contrato deja planteada una pregunta sobre la administración de los recursos públicos: ¿cuánto terminará pagando la Provincia por estos insumos y bajo qué condiciones?