Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 SEGURIDAD

Herraduras por $715 millones: Javier Alonso habilita una compra con varias alertas

El Ministerio de Seguridad bonaerense tramita una licitación por $714,8 millones para herraduras, clavos y herramientas. El proceso quedó fuera del Plan Anual de Compras, limita la presentación a una sola oferta y admite una ampliación contractual del 50%, tres puntos que despiertan interrogantes.

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