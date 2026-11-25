Ante el déficit de infraestructura escolar, Educación volvió a licitar aulas modulares por millones. Una misma empresa se beneficia desde hace años, mientras crecen los interrogantes sobre el uso de los recursos
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La infraestructura escolar bonaerense vuelve a quedar en el centro de la discusión por el sostenimiento de las aulas modulares y los millones de pesos que la administración provincial destina a su alquiler. Lo que originalmente se presentó como una alternativa para resolver necesidades urgentes de espacio terminó convirtiéndose en una modalidad que atraviesa distintas gestiones y todavía tiene una presencia importante en el territorio.
El negocio de las aulas modulares sigue engrosando una factura millonaria para las arcas bonaerenses. El 31 de diciembre de 2024, la Dirección General de Cultura y Educación adjudicó a BASANI S.A. la Licitación Pública N° 6/24 por $11.004 millones para alquilar 700 aulas mensuales durante un año, aunque se usan algo más de la mitad. La adjudicación concentró el servicio en una sola empresa.
Lejos de tratarse de una solución transitoria, el contrato fue prorrogado por otros 12 meses, mediante la Orden de Compra 297-0062-OCA25, extendiendo el servicio hasta enero de 2027.A fuerza de sucesivas redeterminaciones de precios por inflación, el monto acumulado trepó a $25.402 millones, según la Resolución 1933-DGCYE-2026. La cifra vuelve a poner bajo la lupa el costo del alquiler y abre interrogantes sobre la política de infraestructura escolar, mientras la Provincia destina miles de millones a sostener aulas de emergencia, una solución concebida como provisoria se prolonga en el tiempo y con un solo beneficiario. Al ser consultados por La Tecla, desde la firma no dieron respuestas.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Cultura y Educación, actualmente existen 499 aulas modulares en funcionamiento. Durante 2026 fueron retiradas 29 estructuras y la proyección oficial contempla mantener otras 380 durante 2027. La distribución territorial también expone dónde se concentra buena parte de la demanda: casi la mitad de las instalaciones se encuentra en cinco distritos, Moreno, La Matanza, San Vicente, General Pueyrredón y José C. Paz. (Ver cuadro).
La permanencia de estas estructuras también fue cuestionada por sectores de la oposición gremial. Desde SUTEBA disidente de La Matanza señalaron que existen establecimientos que llevan entre diez y quince años utilizando aulas modulares. En ese sentido, marcaron una diferencia entre la disminución en la instalación de nuevas unidades y el retiro de las que ya funcionan en las escuelas.
El sindicato reconoció que durante los últimos dos o tres años se colocaron menos aulas modulares que en períodos anteriores, pero sostuvo que eso no implica que exista un plan progresivo para eliminarlas. Según explicaron, uno de los momentos de mayor expansión se produjo después de la pandemia, cuando el regreso a las clases presenciales generó un incremento de la matrícula secundaria y una mayor demanda de espacios. Sin embargo, advirtieron que la reducción de nuevas instalaciones no estuvo acompañada por un reemplazo sistemático de las estructuras existentes por aulas de material.
Las críticas también apuntaron a las condiciones en las que funcionan estas estructuras. Desde el gremio advirtieron sobre las dificultades para climatizarlas durante el verano y el invierno, además de los problemas que generan las lluvias y tormentas. Como ejemplo, mencionaron una escuela secundaria de González Catán que cuenta con cinco aulas modulares mientras espera la finalización de su edificio, cuya construcción llevaría alrededor de diez años.
De acuerdo con el testimonio sindical, las últimas tormentas provocaron inundaciones en las instalaciones y en los espacios de circulación. La situación llevó a que algunas familias decidieran no enviar a sus hijos a clases porque el anegamiento del patio impedía incluso llegar a los sanitarios. El planteo vuelve a poner en discusión las condiciones de funcionamiento de una modalidad que, según su definición original, debía responder a necesidades transitorias.
Otro de los cuestionamientos se relaciona con la apertura de nuevos establecimientos educativos en edificios que ya tienen otros destinos. Desde SUTEBA disidente señalaron que para el ciclo lectivo 2027 se proyecta la creación de dos escuelas técnicas en La Matanza, aunque advirtieron que no implicarían la construcción de nuevos inmuebles, sino la reconversión de instituciones existentes. Según el testimonio, una funcionaría en un edificio que actualmente alberga un jardín y otra en una escuela secundaria.
El sindicato también mencionó el caso de Virrey del Pino, donde se proyecta incorporar una secundaria en un establecimiento que actualmente funciona como jardín. En otro de los edificios involucrados, se advirtió que la disponibilidad de apenas siete aulas podría resultar insuficiente ante la incorporación de nuevos cursos y talleres. Frente a esas limitaciones, la alternativa que anticiparon sería recurrir nuevamente a las estructuras modulares.
La discusión alcanza también a las orientaciones de las nuevas escuelas técnicas. Según el gremio, los proyectos contemplan especialidades vinculadas con comunicación y energías renovables. Los representantes sindicales cuestionaron esa elección al considerar que otras modalidades, como química o electromecánica, requieren aulas taller, equipamiento y maquinaria específica. Desde su perspectiva, la oferta educativa estaría condicionada por la disponibilidad de recursos y no necesariamente por las demandas de las comunidades.
En materia presupuestaria, la fracción gremial opositora cuestionó que las dificultades de infraestructura se expliquen exclusivamente por los recortes del Gobierno nacional. El sector reclama que la Provincia declare la emergencia educativa para habilitar la reasignación de recursos y sostiene que la falta de financiamiento no puede justificar la desinversión en los establecimientos públicos. También planteó que la respuesta oficial termina concentrándose en adaptar los edificios existentes en lugar de avanzar con nuevas construcciones.
Así, el caso de las aulas modulares reúne distintas aristas de la infraestructura educativa: edificios que necesitan ampliaciones, falta de espacios, estructuras provisorias que permanecen durante años y contrataciones que acumulan sucesivas actualizaciones presupuestarias. Mientras BASANI S.A. concentra una contratación millonaria y la Provincia proyecta mantener cientos de módulos durante 2027, el debate pasa por la continuidad de este esquema y los plazos para reemplazarlo por soluciones edilicias definitivas.
Romina del Pla "Hay un gran negocio detrás de las aulas modulares"
La diputada nacional y referente de SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá, cuestionó la situación de la infraestructura escolar bonaerense, la paralización de obras y la utilización prolongada de aulas modulares. Advirtió sobre los elevados costos del alquiler y denunció que detrás de este sistema existe “un gran negocio para las empresas privadas”.
“Todo lo que es infraestructura nueva está cortado”, aseguró la legisladora de la Izquierda. Según explicó, algunas obras que dependían de fondos nacionales comenzaron a reactivarse, aunque de manera puntual y sin que ello signifique una solución. “Hay varias obras paradas, hay cosas que han quedado a mitad de camino y no están construyendo ni comprometiéndose a nuevas cosas”, señaló.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a las aulas modulares que, pese a ser presentadas como soluciones transitorias, llevan hasta 15 años en funcionamiento. “Tenemos muchísimas escuelas que tienen aulas modulares casi permanentes”, sostuvo. También describió problemas de calefacción y refrigeración, vandalismo y robo de equipamiento. “Todo termina funcionando de manera bastante precaria”, agregó.
Del Plá apuntó especialmente contra los costos de contratación y mencionó a BASANI como una de las empresas vinculadas al alquiler de estas estructuras. “Hay un gran negocio detrás de las aulas modulares, porque si las alquila BASANI salen una fortuna”, afirmó. En ese sentido, consideró que los recursos destinados a esos contratos podrían haberse utilizado para construir aulas convencionales. “En muchos casos se podrían haber construido muchas aulas de concreto”, puntualizó.
Consultada sobre la transparencia de las licitaciones, reconoció que su espacio no realiza un seguimiento específico de esos expedientes, aunque advirtió sobre la presencia de procesos con un único oferente. “Las licitaciones se hacen, no es que no se hacen, lo que pasa es que, por ejemplo, acá tenés un solo oferente”, señaló. También cuestionó los argumentos vinculados a los atrasos en los pagos para justificar precios elevados.
Como alternativa, propuso modificar el sistema de ejecución de las obras y terminar con la tercerización. “Hay que terminar con esa circulación de fondos públicos a empresas privadas”, reclamó.
Respuesta oficial Aulas modulares: la Provincia explicó por qué continúa con los alquileres
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que actualmente hay 499 aulas modulares distribuidas en distintos distritos y que proyecta reducir esa cantidad a 380 durante 2027. La respuesta oficial se da en medio de los cuestionamientos por la continuidad de los alquileres y la utilización prolongada de estas estructuras en establecimientos educativos.
Desde el organismo explicaron que recurren a esta modalidad para responder a distintas necesidades: recuperar espacios afectados por temporales, incendios o vandalismo, ampliar servicios educativos y disponer de salas alternativas mientras se realizan obras de refacción o ampliación. Según indicaron, las estructuras cuentan con aislamiento térmico y acústico, ventilación, iluminación y climatización.
En relación con la infraestructura escolar, desde la dependencia se sostuvo que la situación mejoró respecto de diciembre de 2019, cuando comenzó la actual gestión. Como respaldo, se detalló que entre 2020 y 2026 se construyeron 330 edificios escolares, se ampliaron otros 539 y se incorporaron 3.410 aulas al sistema educativo. Además, informó la cartera que se realizaron 532 refacciones integrales y más de 8.000 obras de reparación. Actualmente, otros 85 edificios se encuentran en construcción.
Sobre la distribución de las aulas modulares, se precisó que casi el 50% está concentrado en cinco distritos: Moreno, La Matanza, San Vicente, General Pueyrredón y José C. Paz. También, desde Educación se señaló que durante 2026 se retiraron 29 estructuras de establecimientos educativos, a medida que se habilitaron nuevos edificios o finalizaron ampliaciones.
La Provincia aclaró que algunas aulas modulares que dejaron de utilizarse para actividades pedagógicas permanecen en las escuelas a pedido de las propias instituciones, y son destinadas a depósitos u otros espacios complementarios. De cara a 2027, el Gobierno bonaerense prevé continuar con la construcción de edificios y ampliaciones para reemplazar progresivamente estas estructuras modulares. Sin embargo, desde la cartera reconocen que existen dificultades presupuestarias vinculadas a la deuda que mantiene Nación con la Provincia y a la paralización de obras iniciadas mediante convenios entre los tres niveles de gobierno. El objetivo oficial es reducir la necesidad tener que echar mano a los alquileres, pero aseveran que deben mantenerlos como respuesta a demandas inmediatas de infraestructura.
Basani Un negocio que trasciende gobiernos
Basani S.A. ese dedica a la fabricación, venta y alquiler de baños químicos, aulas modulares, oficinas móviles y estructuras habitacionales. Constituida en 1996, logró consolidarse como proveedora del Estado, con una creciente participación en contrataciones públicas y un vínculo comercial sostenido con el Gobierno bonaerense.
La compañía tiene como vicepresidente a Guillermo Agustín Francisco Nebbia y entre sus directores figuran Francisco Leonardo Denegri y Germán Leonardo Parente, este último como suplente. La familia Nebbia mantiene el control de la conducción empresarial desde hace 18 años. Sin embargo, los negocios de la firma no se limitan a la Provincia. También registra contrataciones con organismos nacionales, como el ENACOM y la Armada Argentina, y municipios en distintos puntos del territorio bonaerense. Su expansión alcanzó otro beneficio en 2025, cuando obtuvo una promoción industrial del municipio de Esteban Echeverría para su planta .Así, entre adjudicaciones y contratos estatales, la firma consolidó una extensa red comercial con distintas administraciones públicas.
Recreos en modo avión Una licitación millonaria que arrancó con el pie izquierdo
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense volvió a poner en marcha la Licitación Pública 5/2026 para adquirir equipamiento informático destinado al programa “Recreos en modo avión”. La contratación tiene un presupuesto oficial de $1.214.325.550,84 y debió ser reformulada luego de que el primer llamado quedara sin efecto por diferencias en las especificaciones técnicas. La resolución 10.470, publicada en el Boletín Oficial el 15 de septiembre, autorizó una nueva convocatoria para comprar tablets, notebooks convertibles con pantalla táctil, cámaras web, lápices de impresión 3D y otros insumos para escuelas secundarias estatales. Según la fundamentación oficial, el objetivo es promover actividades creativas, colaborativas y de producción de contenidos durante los recreos. Sin embargo, la iniciativa presenta una particularidad: bajo el nombre “Recreos en modo avión”, la cartera educativa proyecta una inversión superior a los $1.214 millones en dispositivos electrónicos. La contradicción entre la consigna del programa y el volumen de equipamiento previsto abre interrogantes sobre la planificación y las prioridades de la política educativa.
El expediente también expone un antecedente administrativo. El primer procedimiento, identificado como 287-0741-LPU26, había sido autorizado en julio, pero quedó sin efecto porque las especificaciones técnicas diferían de los requerimientos de la licitación. A partir de esa situación, intervino la Dirección de Tecnología Educativa, que evaluó las modificaciones propuestas en función de los objetivos pedagógicos del programa. Luego, se elaboraron nuevas especificaciones técnicas y se autorizó el relanzamiento del proceso, aunque se mantuvo el presupuesto oficial original.
La resolución establece que la responsabilidad por la gestión y la razonabilidad de los precios recaerá exclusivamente en los funcionarios que impulsaron la contratación. Además, la Subsecretaría de Educación será la encargada de administrar la relación contractual con la empresa adjudicataria. Con un presupuesto millonario y un primer llamado que debió dejarse sin efecto, la licitación vuelve a poner bajo análisis los criterios de adquisición y la justificación del gasto público. La adjudicación permitirá conocer qué empresas competirán y cómo se distribuirán los recursos.
Más licitaciones La cifra de los matafuegos: Educación desembolsará $658 millones
La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense avanzó con una licitación pública para adquirir 3.000 matafuegos destinados a establecimientos educativos de toda la Provincia. La contratación quedó preadjudicada a Matafuegos Donny SRL por $658.119.000, lo que representa un costo promedio de $219.373 por unidad.
El presupuesto oficial, en tanto, había fijado una previsión de más de $1.414 millones. La compra fue autorizada mediante la Resolución RESO-2026-12313-GDEBA-SSAYRHDGCYE y se tramita a través del sistema de contrataciones electrónicas PBAC. Aunque el monto finalmente preadjudicado quedó considerablemente por debajo de la estimación inicial, el gasto vuelve a poner el foco sobre los recursos que Çla cartera educativa destina al equipamiento de los establecimientos escolares.
La contratación contempla tres tipos de dispositivos, con 1.000 unidades por cada categoría. El primer renglón corresponde a matafuegos de Polvo Químico Seco (PQS) ABC, generalmente de cinco kilogramos, para aulas, pasillos y espacios comunes. El segundo incluye equipos de dióxido de carbono (CO₂) o agentes limpios para tableros eléctricos, laboratorios y salas de computación. El tercero comprende extintores Clase K, destinados a cocinas y comedores escolares. La diversidad de equipos es un dato central para analizar el costo de la operación, ya que no se trata de productos idénticos. Sin embargo, al considerar el volumen total de la compra, el valor promedio asciende a $219.373 por matafuego.
El presupuesto oficial había estimado un desembolso promedio de $471.340 por equipo. De esta manera, la oferta recomendada representa una reducción del 53,5% respecto de la previsión inicial, con una diferencia de $755.901.000.
El ahorro proyectado es significativo, aunque no elimina la necesidad de observar cuánto cuesta cada uno de los tres tipos de dispositivos y cómo se compone el precio final. En la compulsa participaron INDUSTRIAS MAS SRL, REZZONICO HECTOR AQUILES, GREXSE S.A. y MATAFUEGOS DONNY SRL. Tras evaluar las propuestas, el organismo dejó a Donny como firma preadjudicada.
La operación todavía debe completar las instancias administrativas para convertirse en adjudicación definitiva. Mientras tanto, el interrogante pasa por el costo del equipamiento que llegará a las escuelas y por la distribución de los recursos públicos en una cartera que debe atender múltiples demandas de infraestructura a lo largo y ancho de la Provincia.
Escenario complicado Conflictos y tensiones: una foto recurrente del sector docente
Además de la devolución de los descuentos correspondientes al paro del 15 de octubre, el conflicto docente bonaerense estuvo atravesado por otras medidas de fuerza y reclamos salariales durante las últimas semanas. En ese período, la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) realizó un paro de 48 horas los días 22 y 23 de octubre, luego de rechazar la propuesta salarial de la Provincia. También hubo protestas de sectores de SUTEBA Multicolor el 27 y 28 de ese mes, mientras que el 29 se desarrolló una huelga nacional convocada por CTERA tras el femicidio de Nancy Godoy, una maestra rural de Corrientes. La discusión se originó, en parte, en el acuerdo salarial alcanzado en octubre entre el Gobierno bonaerense y los gremios estatales, judiciales y docentes. La propuesta estableció una suba del 6 % en dos tramos: 3 % en octubre y otro 3 % en noviembre, ambos calculados sobre los haberes de septiembre. SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP aceptaron el entendimiento, mientras que la FEB lo rechazó por considerar insuficiente el incremento para recuperar el poder adquisitivo. “Empatarle a la inflación es perder”, sostuvo la presidenta de la FEB, Liliana Olivera, al explicar la posición del gremio. En noviembre, la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) también llevó adelante una medida de fuerza el viernes 6, en reclamo de una recomposición salarial mayor. Los sectores disidentes de SUTEBA y AMPBA cuestionaron especialmente el 3 % previsto para noviembre, al considerar que no alcanzaba para compensar la suba del costo de vida.
Desde la Provincia vincularon las limitaciones de la política salarial con la caída de la recaudación y de los recursos nacionales. El acuerdo incluyó el compromiso de retomar las negociaciones paritarias en diciembre, una instancia a la que los sindicatos llegarán con distintas posiciones sobre el aumento y con otros reclamos pendientes.
La agenda gremial también incluyó cuestionamientos al funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con planteos por demoras en autorizaciones, copagos y problemas de cobertura. A eso se suman demandas por el estado de los edificios escolares, las licencias, la sobrecarga de tareas y la protección de los trabajadores frente a situaciones de violencia. De esta manera, la devolución de los descuentos por la huelga del 15 de octubre se inscribe en un escenario de conflictividad que excede la discusión por esa jornada y mantiene abiertos varios frentes entre los sindicatos docentes y el Ejecutivo provincial.