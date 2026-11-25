Volver | La Tecla Informe Especial 25 de noviembre de 2026 NOTA DE TAPA

Por Juan Pablo Carvajal

juampa82

Aulas voladoras: dinero al viento

Ante el déficit de infraestructura escolar, Educación volvió a licitar aulas modulares por millones. Una misma empresa se beneficia desde hace años, mientras crecen los interrogantes sobre el uso de los recursos

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