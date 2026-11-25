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El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia, el pasado 7 de octubre, no significó empezar de cero. Después de casi diez meses de interinato de Agustín Neme, el jefe comunal encontró un gabinete con cambios, áreas reordenadas y funcionarios que habían logrado sostener sus lugares desde antes de su salida hacia el Senado. Desde entonces, hubo movimientos puntuales en puestos clave.
Durante el período en que Montenegro ocupó una banca en la Legislatura bonaerense, Neme quedó al frente del Ejecutivo y tuvo margen para imprimirle su propia dinámica al equipo. Entre los cambios estuvieron la llegada de Guillermo Volponi a Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada, tras el regreso de Fernando Muro al Concejo; Guillermo Schütrumpf en reemplazo de Vilma Baragiola en Desarrollo Social; Diego Juárez al frente del EMTURyC y Daniel Martínez en el EMSUR, tras dejar la Subsecretaría de Seguridad.
Neme también designó a Tomás Amato en Obras Sanitarias y creó la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos, con Santiago Bonifatti al frente. El interinato dejó así una distribución de responsabilidades distinta a la que Montenegro había dejado al partir.
Sin embargo, una parte importante del gabinete no se modificó. Mauro Martinelli continuó al frente de Legal, Técnica y Hacienda; Gustavo Serebrinsky siguió en Descentralización y Participación Ciudadana; Fernando Rizzi permaneció en Educación; Rodrigo Gonçalvez continuó en Seguridad; Jorge González mantuvo Obras y Viviana Bernabei siguió en Salud. En los entes descentralizados, Mariano Bowden continuó al frente del EMVIAL y Sebastián D’Andrea hizo lo propio en el EMDER. Todos ya integraban el equipo de Montenegro antes del interinato y atravesaron esos meses en sus cargos.
La continuidad de González, de todos modos, tuvo un recorrido particular. El secretario de Obras y Planeamiento se alejó de sus funciones el 21 de septiembre, mediante una licencia inicial de quince días que se extendió. Durante ese período, Bernabei quedó a cargo de la atención y firma del despacho. La licencia fue prorrogada y González finalmente presentó su renuncia.
Con Montenegro nuevamente en el despacho principal, los primeros retoques se concentraron en el área económica, mientras se preparaba el Presupuesto 2027. Gustavo Rafael Enciso dejó la Agencia de Recaudación Municipal para asumir como subsecretario de Economía y Hacienda, vacante desde la salida de Germán Blanco. En paralelo, María Belén Barros quedó al frente de la ARM y Juan Ignacio Estévez fue designado director general del organismo. Los nombramientos rigen desde el 19 de octubre y fueron la primera intervención de Montenegro sobre la estructura heredada.
El segundo movimiento de peso llegó en noviembre. Tras la salida de González, Montenegro eligió a Gustavo “Tuta” Torres para conducir Obras, una de las áreas centrales de la gestión. Torres llegó desde el área de Obras de Balcarce y cerró un período de incertidumbre que había comenzado con las licencias de su antecesor.
La reconfiguración también alcanzó otros espacios. Bernardo Martín, ex titular del EMTURyC, fue designado representante del Municipio ante el Consorcio Portuario Regional, en reemplazo de Florencia Garrido. En Gobierno Digital y Mejoras de Procesos, Fernando Genin ocupó el lugar de José Luis Dranuta. Además, Juan Ignacio Tonto pasó a desempeñarse como director general de Articulación Legislativa, dentro de la estructura de Asuntos Estratégicos, mientras que Liliana Piccolo asumió en la Dirección General de Secretaría Privada. Tonto y Piccolo tienen designaciones vigentes desde el 26 de octubre.
El gabinete combina piezas del interinato, funcionarios que atravesaron la transición y nuevas designaciones de Montenegro. No hubo una renovación integral, pero sí movimientos en áreas sensibles y puestos de articulación política. La pregunta que queda abierta en el Palacio Municipal es si el reordenamiento terminó o si diciembre traerá nuevas modificaciones.
Bajo la normativa vigente, Montenegro no puede competir por un tercer mandato consecutivo en 2027 y el año próximo estará atravesado por la discusión sobre la sucesión. En ese escenario, la conformación del equipo que acompañará el último tramo de su gestión adquiere otro peso: no se trata solamente de cubrir vacantes o distribuir funciones, también supone definir quiénes ocuparán los lugares de mayor exposición cuando tome forma la disputa por el municipio.
Cada cambio puede leerse en dos planos: responde a necesidades de gestión y, a la vez, permite observar qué dirigentes ganan responsabilidades y quiénes quedan cerca del núcleo de decisiones. Montenegro volvió con una estructura modificada y empezó a hacer sus propios ajustes. Resta saber si habrá más movimientos antes de que termine 2026. Esa definición ordenará responsabilidades y respaldos dentro del oficialismo, y permitirá observar quiénes ganan protagonismo en la etapa previa a la discusión electoral local.