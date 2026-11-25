Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Los movimientos en el gabinete local

El regreso de Guillermo Montenegro a la Intendencia trajo nuevas designaciones, salidas y continuidades, con la mirada puesta en el tramo final de su gestión y el 2027.

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