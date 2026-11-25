Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de noviembre de 2026 VA PARA LARGO

Diputados: tensa reunión de Labor y votación nominal para el proyecto de Ludopatía

La Cámara baja tendrá la última sesión ordinaria del año con una enorme batería de proyectos por tratarse. Entra la discusión por ludopatía y también una iniciativa para blindar empresas públicas. Hay prórroga sin fijación horaria para terminar de delinear el texto del proyecto contra el juego online.

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