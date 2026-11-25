Diputados: tensa reunión de Labor y votación nominal para el proyecto de Ludopatía
La Cámara baja tendrá la última sesión ordinaria del año con una enorme batería de proyectos por tratarse. Entra la discusión por ludopatía y también una iniciativa para blindar empresas públicas. Hay prórroga sin fijación horaria para terminar de delinear el texto del proyecto contra el juego online.
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Luego del encuentro entre el arzobispo de La Plata Gustavo Carrara y los legisladores provinciales, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sesiona para tratar una enorme cantidad de proyectos, entre los que se incluye la iniciativa para combatir la ludopatía en todo el suelo bonaerense.
La presión de la iglesia hizo efecto. Tal es así que incluyeron en el temario de la sesión prevista para esta tarde el proyecto del oficialismo para combatir la ludopatía infantil. Sin embargo, hubo tensiones entre los legisladores en la reunión de labor parlamentaria. Allí decidieron prorrogar el inicio de la sesión, pero sin fijación horaria, para ultimar detalles en el texto del proyecto.
Según pudo reconstruir La Tecla, el proyecto sobre la prevención de la ludopatía será tratado en el recinto punto por punto de manera nominal. La Cámara se pondrá en comisión y quedarán inhabilitados los dos dictámenes que tuvieron luz verde en la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, para confluir en un nuevo proyecto de Ley.
Por su parte, también hay dos iniciativas importantes que serán tratadas en el transcurso de la jornada, con la misma modalidad que el proyecto de Ludopatía. Uno de ellos es el proyecto de la diputada de Fuerza Patria, Maite Alvado, para elevar a dos tercios los votos necesarios para vender acciones de empresas públicas bonaerenses. Necesita la mitad más uno de los votos para obtener la media sanción.
El proyecto de la legisladora de La Cámpora establece que la privatización de una empresa que cuente con la participación del Estado, solo podrá efectuarse si en ambas cámaras se reúnen los dos tercios de los votos. Hubo rechazo del PRO y La Libertad Avanza durante el recorrido por las comisiones.
También se va a votar de forma nominal el proyecto presentado por la legisladora del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, para obligar a las empresas de combustibles a comunicar los aumentos en los precios.
Tras conocerse el proyecto de ley, hubo algunos reproches por parte de las cámaras empresariales a la iniciativa de la legisladora massista y advirtieron por un posible faltante de combustibles si se aprueba en el recinto.
El proyecto propone garantizar la transparencia en la comunicación de los precios de los combustibles, y establece que las empresas petroleras y abastecedoras deberán informar cualquier modificación de los valores de venta con una anticipación mínima de 24 horas. El texto original solicitaba que los aumentos se comuniquen en un plazo de 72 horas, pero esto fue modificado durante su recorrido en comisiones.