Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2026 CONGRESO

El Senado se prepara para debatir la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía

Tras la presión de la iglesia, el Congreso debatirá la ley para combatir el juego online. Pero todas las miradas estarán puestas en las PASO, que el gobierno insiste con suspenderlas para las próximas elecciones.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.