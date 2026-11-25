El Senado se prepara para debatir la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía
Tras la presión de la iglesia, el Congreso debatirá la ley para combatir el juego online. Pero todas las miradas estarán puestas en las PASO, que el gobierno insiste con suspenderlas para las próximas elecciones.
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El Senado de la Nación sesionará este jueves desde el mediodía con una agenda cargada de temas clave. Entre los principales puntos aparecen la reforma política impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que contempla la suspensión de las PASO, y el proyecto para prevenir y combatir la ludopatía, que podría convertirse en ley.
La convocatoria quedó definida durante una reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a los titulares de los distintos bloques. La sesión se desarrollará mientras Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei a Paraguay.
Uno de los principales desafíos para La Libertad Avanza será conseguir los votos necesarios para avanzar con la reforma electoral. El proyecto, que obtuvo dictamen la semana pasada tras negociaciones con bloques aliados, apunta a eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante 2027, mantener la Boleta Única de Papel con la incorporación de la opción de lista completa y reducir a la mitad los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales.
Desde el oficialismo calculan reunir entre 37 y 40 voluntades, aunque reconocen que deberán sostener ese respaldo tanto en la votación general como en el tratamiento de cada artículo. De conseguir la aprobación en la Cámara alta, la iniciativa deberá pasar a Diputados para completar el recorrido legislativo.
Otro de los asuntos centrales será la ley de ludopatía, que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja desde noviembre de 2024. La propuesta establece restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online, incluyendo los bonos de bienvenida, los acuerdos con clubes deportivos, deportistas e influencers y la difusión de estas plataformas en espectáculos y eventos.
Además, el texto contempla impedir que los menores de 18 años accedan a páginas y aplicaciones de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas por internet. La iniciativa busca establecer un marco regulatorio para los operadores del sector y reforzar las herramientas de prevención frente a los riesgos asociados al juego compulsivo.
En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar con una iniciativa complementaria impulsada por Patricia Bullrich, para lo cual solicitará su tratamiento sobre tablas, un mecanismo que requiere el respaldo de dos tercios de los senadores presentes. La propuesta apunta a agilizar el bloqueo de sitios de apuestas ilegales y establece que el ENACOM pueda disponer su baja administrativa en un plazo de 24 horas cuando reciba una denuncia.
La agenda legislativa también contempla el tratamiento de pliegos y acuerdos, además de una posible prórroga por seis meses del régimen vigente para el estatuto del periodista, con el objetivo de evitar que pierda vigencia su actual reglamentación.
Por otra parte, se incorporaron iniciativas vinculadas con la actividad productiva y las economías regionales, entre ellas una propuesta para reducir un 50% el IVA aplicado a la fécula de mandioca y otra que busca declarar la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta última encontraría resistencia en el oficialismo, que mantiene una postura contraria a ese tipo de medidas.