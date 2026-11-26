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El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso por el presidente de la Nación, Javier Milei, se debate acaloradamente en la Cámara de Diputados, que se dispone a votar, probablemente en horas de la madrugada, la iniciativa oficial, con el financiamiento de las universidades nacionales como principal foco de conflicto, así como el del área de discapacidad.
El gobierno confía en que tiene los votos para la aprobación en general del proyecto, ya que La Libertad Avanza (LLA) y los bloques aliados prestarán su apoyo, pero la votación en particular se puede empantanar en esos apartados.
El texto del plan de gastos e ingresos establece una asignación de unos 7 billones de pesos para todo el sistema universitario nacional, bastante menos que los 11 billones que reclaman desde el sector.
De hecho, el gobierno ubicó ese ítem como un título separado en el Presupuesto, en previsión de que se caiga en la votación en particular. De esa manera, podría “salvar” el resto de los artículos, que no quedarían “contaminados” por el conflicto en torno a las universidades.
El jefe de gabinete del gobierno libertario, Diego Santilli, viene negociando con legisladores de diversas fuerzas un aumento de las partidas que no llegue a lo que pide el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pero sí supere la asignación que está escrita actualmente en el texto. La llevaría a unos 8,3 billones de pesos.
De todas maneras, el financiamiento universitario no es el único punto en discordia. Además del ya mencionado asunto de los recursos para discapacidad (que sufren una merma real en el proyecto de Presupuesto), algunos diputados pusieron el grito en el cielo por los fondos para sus provincias.
Con discusiones fuertes, gritos e intervenciones airadas, el debate promete continuar durante varias horas, hasta arribar al momento de la votación ya bien entrado el viernes.