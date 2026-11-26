Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2026 DIPUTADOS

El Congreso debate el Presupuesto de Milei con las universidades en el candelero

Con la votación prevista para la madrugada, los diputados discuten la propuesta del gobierno para 2027. El financiamiento universitario y el de discapacidad vuelven a ser focos de conflicto.

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