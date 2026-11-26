OCA está al borde de la quiebra y miles de puestos de trabajo en riesgo
La histórica empresa de correo privado enfrenta este jueves una audiencia judicial decisiva para su continuidad. Con una deuda millonaria, salarios atrasados y un creciente conflicto con Camioneros, la compañía del empresario Leonardo Scatturice busca ganar tiempo para evitar la quiebra.
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La crisis empresarial suma otro capítulo en la Argentina. OCA, una de las principales compañías de logística y distribución postal del país, atraviesa horas decisivas mientras crece la incertidumbre entre miles de trabajadores.
Este jueves, a las 10, la empresa deberá presentarse ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 22, a cargo de la jueza María Agustina Boyajian Rivas, para informar sobre el avance de las negociaciones con sus acreedores.
La estrategia de la compañía será solicitar una extensión del plazo que vence el próximo 3 de diciembre. Si no consigue las mayorías necesarias, podría ingresar en un proceso de salvataje empresarial y, si este fracasa, enfrentar una eventual declaración de quiebra.
OCA ingresó en concurso preventivo en junio de 2025, tras declarar una deuda superior a los 100.000 millones de pesos, de los cuales alrededor del 80% correspondía a obligaciones fiscales.
En aquel momento, la empresa informó que estaban involucradas más de 8.500 fuentes de trabajo directas e indirectas.
Salarios en cuotas y trabajadores sin cobrar
Mientras los abogados negocian en los tribunales, la situación se agrava en las sucursales. El Sindicato de Camioneros denuncia atrasos salariales, pagos fraccionados y problemas que también afectan a los transportistas tercerizados. La compañía, por su parte, negó públicamente adeudar salarios.
En territorio bonaerense, uno de los casos más preocupantes se registra en San Nicolás, donde los repartidores tercerizados denuncian que llevan dos meses sin cobrar, mientras alrededor de veinte empleados de planta perciben sus haberes en cuotas.
El conflicto también comienza a repercutir en la distribución de paquetes y en los comercios que utilizan los servicios de la compañía.
El dueño de OCA, también complicado con Flybondi
En diciembre de 2025, COC Global Enterprise, el grupo encabezado por Leonardo Scatturice, empresario vinculado al Gobierno de Javier Milei, anunció su desembarco como accionista mayoritario de OCA.
Scatturice también es uno de los principales accionistas de Flybondi, otra compañía atravesada por un concurso de acreedores y una profunda crisis financiera.
A casi un año de aquella adquisición, el futuro de la histórica empresa postal vuelve a quedar en manos de la Justicia.
Entre las millonarias deudas, las negociaciones empresariales y los reclamos gremiales, miles de familias esperan una respuesta mucho más elemental: saber si podrán cobrar sus salarios y conservar sus puestos de trabajo.