Volver | La Tecla Nacionales 26 de noviembre de 2026 EN PROBLEMAS

OCA está al borde de la quiebra y miles de puestos de trabajo en riesgo

La histórica empresa de correo privado enfrenta este jueves una audiencia judicial decisiva para su continuidad. Con una deuda millonaria, salarios atrasados y un creciente conflicto con Camioneros, la compañía del empresario Leonardo Scatturice busca ganar tiempo para evitar la quiebra.

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