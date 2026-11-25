Volver | La Tecla Nacionales 25 de noviembre de 2026 ECONOMÍA EN ROJO

Caputo habló, pero los mercados no se calmaron: suben el dólar y el riesgo país

El ministro de Economía aseguró que no le preocupa la escalada de la divisa y atribuyó la desconfianza de los inversores al escenario internacional y al temor electoral de 2027. Mientras tanto, el riesgo país alcanzó los 1.128 puntos, el dólar blue tocó los $1.740 y los bonos argentinos volvieron a caer.

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