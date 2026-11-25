Caputo habló, pero los mercados no se calmaron: suben el dólar y el riesgo país
El ministro de Economía aseguró que no le preocupa la escalada de la divisa y atribuyó la desconfianza de los inversores al escenario internacional y al temor electoral de 2027. Mientras tanto, el riesgo país alcanzó los 1.128 puntos, el dólar blue tocó los $1.740 y los bonos argentinos volvieron a caer.
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Las palabras de Luis Caputo no alcanzaron para llevar tranquilidad a los mercados. Un día después de que los números del INDEC confirmaran que la Argentina ingresó en una recesión técnica, el ministro de Economía salió a defender el rumbo del Gobierno, relativizó los indicadores negativos y responsabilizó al contexto internacional y a la incertidumbre política por las turbulencias financieras.
Sin embargo, los números volvieron a encender las alarmas. Durante la rueda de este miércoles, el riesgo país alcanzó los 1.128 puntos básicos, 34 unidades por encima del cierre del martes, mientras que el dólar blue llegó a venderse a $1.740, con un incremento de $40.
El dólar oficial, en tanto, alcanzó los $1.630 en el Banco Nación, mientras que los bonos soberanos argentinos registraron pérdidas de hasta el 2,9%.
La evolución del riesgo país es uno de los datos más preocupantes para el equipo económico. En julio había llegado a ubicarse en los 402 puntos básicos. Apenas cuatro meses después, el indicador prácticamente triplicó su valor.
Para Caputo, el problema es político
En declaraciones a A24, el titular del Palacio de Hacienda atribuyó parte de la escalada del riesgo país al temor de los inversores ante un eventual cambio de rumbo político en las elecciones presidenciales de 2027.
Además, aseguró que el programa financiero de 2026 y 2027 se encuentra cubierto y que el Gobierno no necesita recurrir al mercado internacional de capitales.
Respecto del dólar, Caputo sostuvo que no le preocupa su aumento, argumentó que la depreciación del peso se produjo en un contexto de crisis internacional y estimó que el movimiento cambiario tendrá un impacto limitado sobre la inflación.
Un dólar que no encuentra techo en el mercado informal
El martes 17 de noviembre, el dólar blue cotizaba a $1.605. Este miércoles llegó a los $1.740. Una diferencia de $135, equivalente a una suba del 8,4% en apenas ocho días.
La incertidumbre cambiaria vuelve a complicar las decisiones de comerciantes, industriales y pequeñas y medianas empresas, especialmente a la hora de calcular costos de reposición, fijar precios y proyectar inversiones.
A esto se suma el encarecimiento del financiamiento. Un riesgo país de 1.128 puntos representa una sobretasa de 11,28 puntos porcentuales respecto de los títulos de referencia del Tesoro estadounidense, lo que dificulta considerablemente la posibilidad de conseguir crédito externo a tasas sostenibles.
La deuda, otro frente abierto
Mientras Caputo sostiene que las necesidades financieras están cubiertas, estimaciones de la consultora Analytica advierten que todavía podrían faltar alrededor de US$2.000 millones para afrontar los vencimientos de enero, aun contemplando distintos ingresos de divisas.
El interrogante pasa por cómo conseguirá el Gobierno esos dólares sin recurrir a un mercado internacional que exige tasas cada vez más elevadas.
Con la economía en recesión, el dólar en ascenso y el riesgo país en niveles que no se registraban desde las elecciones legislativas del año pasado, el Gobierno enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los inversores sin comprometer su objetivo de contener la inflación.
Caputo asegura que los fundamentos económicos son sólidos. Los mercados, por ahora, siguen mostrando dudas.