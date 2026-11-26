Zafó Nebot: intendente que confesó adicciones evitó la destitución
El jefe comunal de Saavedra evitó ser removido de su cargo tras una votación del Concejo Deliberante. La oposición no logró reunir el número de manos necesarias y el alcalde continuará al frente del Ejecutivo.
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El Concejo Deliberante de Saavedra, reunido hoy en sesión especial, no consiguió destituir al intendente vecinalista Matías Nebot, quien había confesado problemas con el consumo de drogas.
En su descargo, el alcalde aseguró: "Pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito".
La convocatoria llegó después de que, el pasado 23 de octubre, el cuerpo deliberativo aprobara por 11 votos contra 2 la calificación de gravedad de los hechos investigados. Aquella decisión permitió avanzar hacia la instancia final del procedimiento, que finalizó este jueves sin que la oposición lograse reunir el número suficiente para destituirlo.
El conflicto se originó en julio, cuando Nebot hizo público que se encontraba atravesando un proceso de recuperación de su adicción a la cocaína y que llevaba más de 300 días sin consumir. A raíz de sus declaraciones, cinco bloques opositores promovieron la creación de una comisión investigadora para analizar su actuación, las responsabilidades propias del cargo y el funcionamiento del gobierno local.
Durante la investigación también se incorporaron cuestionamientos por supuestas ausencias prolongadas del despacho, dificultades en distintas dependencias municipales y posibles decisiones administrativas bajo los efectos de sustancias prohibidas, una hipótesis que no fue acreditada como un hecho probado. La comisión concluyó la recopilación de pruebas el 8 de octubre y elevó las actuaciones para que los concejales continuaran con el proceso.
En la sesión de octubre, la concejal radical Florencia Bros respaldó la declaración de gravedad y sostuvo que el debate debía centrarse en el resguardo de las instituciones. Por su parte, la justicialista Clarisa Rivas manifestó su deseo de que Nebot pudiera superar su problema de salud, aunque puso el foco en las obligaciones que demanda la conducción de un municipio.
También señaló presuntas ausencias y dificultades en la actividad de gobierno, mientras que su compañera de bancada, Andrea Guardese, planteó interrogantes sobre el origen de las sustancias consumidas por el intendente.