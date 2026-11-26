Volver | La Tecla Municipios 26 de noviembre de 2026 SIGUE FIRME

Zafó Nebot: intendente que confesó adicciones evitó la destitución

El jefe comunal de Saavedra evitó ser removido de su cargo tras una votación del Concejo Deliberante. La oposición no logró reunir el número de manos necesarias y el alcalde continuará al frente del Ejecutivo.

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