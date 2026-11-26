Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 CONGRESO

Agenda cargada para el Gobierno: se tratan el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO

El Congreso vivirá una jornada legislativa de alto voltaje con sesiones en ambas cámaras: mientras la Cámara de Diputados abrirá el recinto para debatir el proyecto de Presupuesto 2027, el Senado sesionará en simultáneo con la suspensión de las PASO y Ficha Limpia como ejes centrales.

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