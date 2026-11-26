El Senado, expectante por el ingreso de dos proyectos clave en extraordinarias
En las próximas horas, la Cámara Alta registrará el ingreso de unos 200 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia provincial, que están a la firma de Kicillof. Además, aguardan que el Ejecutivo presente una iniciativa para habilitar las reelecciones indefinidas.
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El Senado bonaerense se apresta a realizar hoy su última sesión ordinaria del año, con un temario que, aseguran, no tendrá en su menú elementos que puedan romper la tranquilidad de la sesión.
Tampoco tiene chances de que se aborden cuestiones que han llamado la atención en las últimas horas, como el proyecto de combate a la Ludopatía que, en la Cámara Baja, podría tener hoy media sanción.
Por estas horas, el cuerpo que preside la vicegobernadora Verónica Magario está expectante por el posible ingreso de dos proyectos de relevancia, y que serán incorporados al listado de temas a debatir en Extraordinarias.
Uno de ellos es el que cubre vacantes en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. El propio ministro de Justicia, Juan Martín Mena, había adelantado que prepara unos 200 pliegos de funcionarios judiciales, planteando que el objetivo es fortalecer las herramientas disponibles para atender el nivel de conflictividad que llega a juzgados y tribunales.
Juan Martín Mena, ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
“Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”, afirmó el funcionario. Y el derrotero de los pliegos, según pudo saber La Tecla.info, llegó a la Secretaría General de la Gobernación, escala final y que marca el momento de la firma de los mismo por parte del gobernador Axel Kicillof.
El anuncio se suma a las 412 vacantes que la Provincia logró sanear durante el año pasado junto con el Gobernador y el Senado bonaerense. “No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el gobernador y el Senado de la provincia de Buenos Aires el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, señaló el titular de la cartera de Justicia.
La otra iniciativa, también emanada del Ejecutivo bonaerense, implica el cumplimiento de una promesa que el mandatario provincial realizó a los intendentes peronistas: impulsar una modificación en la normativa que limita a dos los mandatos consecutivos para los jefes comunales.
“Creemos que en cualquier momento va a entrar por acá (el Senado), tenemos la información de que lo enviarían de un momento a otro, pero no tenemos detalles del mismo”, confió un legislador opositor a este medio.
Sin paso por comisiones, el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas en la Provincia también pasaría a Extraordinarias, con la intención no disimulada de sectores del oficialismo de utilizar el tema como moneda de cambio en la discusión por el Presupuesto y la Ley Impositiva.