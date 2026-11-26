Enojados, los libertarios amenazan con trabar las sesiones extraordinarias
El bloque de senadores de La Libertad avanza emitió un comunicado en el que expresa que “si el oficialismo continúa bloqueando el tratamiento de las iniciativas libertarias”, no acompañarán la votación para que haya sesiones fuera del período ordinario, que vence el lunes 30.
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“El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) advirtió que el espacio evalúa no acompañar la extensión del período de sesiones extraordinarias si el oficialismo continúa bloqueando el tratamiento de las iniciativas impulsadas por los libertarios”, informaron desde la bancada violeta de la Cámara alta bonaerense.
En la previa a la última sesión ordinaria prevista para este jueves, los senadores de LLA expresaron que “no tiene sentido que nos pidan extender las sesiones si después utilizan su mayoría para impedir que nuestros proyectos lleguen al recinto”.
Puntualizaron que el titular de Unión por la Patria, Sergio Berni, y otros sectores del oficialismo “rechazan sistemáticamente nuestras propuestas, incluso aquellas que buscan dar respuestas a problemas urgentes de los bonaerenses, como la seguridad y la crisis de IOMA. Es difícil, si todo sigue así, que firmemos una extensión para que el Senado siga funcionando al servicio de la interna peronista”.
En la conclusión de un comunicado distribuido a la prensa, la bancada mileista apuntó que “el Gobierno provincial tiene que demostrar que está dispuesto a debatir en el recinto. Nosotros tenemos proyectos para mejorar la seguridad, controlar la gestión, transparentar el gasto y reducir la burocracia. No vamos a ser cómplices de una agenda legislativa que excluye sistemáticamente las propuestas de la oposición”.