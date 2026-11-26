Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 LEGISLATURA

Enojados, los libertarios amenazan con trabar las sesiones extraordinarias

El bloque de senadores de La Libertad avanza emitió un comunicado en el que expresa que “si el oficialismo continúa bloqueando el tratamiento de las iniciativas libertarias”, no acompañarán la votación para que haya sesiones fuera del período ordinario, que vence el lunes 30.

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