Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2026 FIN DE RECREO

El ajuste tiene arena: adiós a los paradores bonaerenses

Por restricciones presupuestarias, el gobierno de Axel Kicillof decidió eliminar los paradores gratuitos del programa ReCreo para la temporada 2026/2027. El último verano se adjudicaron contratos por más de $1.781 millones. Serán reemplazados por un camión de promoción turística.

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