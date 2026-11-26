El ajuste tiene arena: adiós a los paradores bonaerenses
Por restricciones presupuestarias, el gobierno de Axel Kicillof decidió eliminar los paradores gratuitos del programa ReCreo para la temporada 2026/2027. El último verano se adjudicaron contratos por más de $1.781 millones. Serán reemplazados por un camión de promoción turística.
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Por restricciones presupuestarias, el gobierno de Axel Kicillof decidió eliminar los paradores gratuitos del programa ReCreo para la temporada 2026/2027. El último verano se adjudicaron contratos por más de $1.781 millones. Ahora serán reemplazados por un camión de promoción turística.
De cinco paradores a dos y de dos a ninguno. El ajuste llegó a las playas bonaerenses y una de las políticas de promoción turística impulsadas por Axel Kicillof desde el inicio de su gestión no tendrá continuidad este verano.
“Este año no va a haber paradores de playa, debido al contexto y a la deuda que mantiene el Gobierno Nacional con la Provincia. Decidimos no hacer esa inversión”, confirmó la subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, en declaraciones a Radio Brisas.
Durante la última temporada, el Ministerio de Producción, que conduce Augusto Costa, había licitado los paradores de Miramar y Villa Gesell con un presupuesto de $2.333 millones.
Finalmente, fueron adjudicados a las empresas Muy Mucho SRL ($882.518.000) y Servicios de Producciones Artísticas SRL ($898.762.000), por un total de $1.781 millones para 57 días de funcionamiento.
Los espacios ofrecían sombrillas, reposeras, duchas, espectáculos musicales, actividades deportivas y entretenimiento infantil de manera gratuita.
La decisión se conoce en un contexto preocupante para el sector turístico: según datos oficiales de la Provincia, el último fin de semana largo registró una caída del 45% en la cantidad de visitantes respecto de 2025.
La paradoja es que, mientras el Gobierno bonaerense reconoce las dificultades económicas de las familias para vacacionar, elimina precisamente una de las propuestas gratuitas destinadas a acompañarlas.
Este verano, la disputa por los recursos entre Kicillof y Milei tendrá su correlato en la arena. Donde antes había sombrillas, reposeras y espectáculos, ahora la Provincia ofrecerá un camión itinerante de promoción turística.