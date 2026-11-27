A contramano: provincia del sur deja atrás la Ley de Lemas, pero crea las PASO
Mientras el Senado le daba media sanción a la reforma electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, la Legislatura de Santa Cruz sancionaba su propio Código Electoral con la introducción de algo que no tenía: PASO obligatorias para las elecciones provinciales. En la región, ninguna jurisdicción mantiene este sistema
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El proyecto nacional, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, obtuvo 43 votos a favor y 29 en contra. Suspende las primarias solo para el año que viene (no las elimina de forma definitiva), incorpora Ficha Limpia, mantiene la Boleta Única de Papel con la opción de “lista completa”, flexibiliza la veda y reduce a la mitad los espacios gratuitos de publicidad en medios.
Ahora pasa a Diputados, donde el oficialismo espera tratarlo en sesiones extraordinarias de diciembre. En Santa Cruz el escenario fue el opuesto. La Cámara de Diputados provincial aprobó el nuevo régimen electoral para gobernador, vice, diputados, intendentes y comisiones de fomento. El gobernador, Claudio Vidal, se opone.
El texto incorpora las PASO obligatorias, incluso cuando hay una sola lista, y fija un piso del 1,5 % de los votos válidos para acceder a las generales. También suma Boleta Única de Papel y debates públicos para los candidatos a gobernador.
No se trata de mantener un sistema previo: las PASO son nuevas en la provincia. El oficialismo de Claudio Vidal había expresado su rechazo, pero la norma salió con las PASO incluidas.
El gobernador tiene ahora un plazo para vetarla. Los senadores nacionales por Santa Cruz reflejaron esa tensión: José María Carambia y Natalia Gadano (Moveré) votaron a favor de la suspensión nacional, mientras que Alicia Kirchner (Justicialista) lo hizo en contra.
El mapa provincial
La tendencia dominante es la suspensión o eliminación de las PASO.
Derogadas de forma definitiva: Chubut, Salta, San Juan y San Luis. Córdoba nunca las tuvo.
Suspendidas en 2025: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Chaco.
En proceso de suspensión para 2027: Entre Ríos (proyecto del gobernador Rogelio Frigerio) y Catamarca (intención de Raúl Jalil).
Neuquén y Río Negro: no tienen PASO provinciales en vigencia y sus gobernadores se alinean con la suspensión nacional. Rolando Figueroa (Neuquén) fijó las elecciones para el 14 de febrero de 2027 sin primarias y sostuvo que “los partidos tienen que dirimir solos sus internas”.
Alberto Weretilneck (Río Negro) también adelantará los comicios locales y respaldó eliminar las PASO: “No hay por qué obligar a todos los argentinos a ir a una elección en la que tienen que elegir a los candidatos de un partido político”.
En el otro extremo quedan las que las mantienen o se encaminan a mantenerlas, y ahora Santa Cruz se suma creando el sistema desde cero:
Santa Fe: Maximiliano Pullaro ratificó el sistema. Tendrán PASO y generales en 2027.
Buenos Aires: distintos sectores coinciden en sostener las primarias provinciales aunque Nación las suspenda.
Santa Cruz: acaba de incorporarlas de forma obligatoria en su nuevo Código Electoral.
La reforma nacional solo afecta a las elecciones nacionales. Las provincias conservan autonomía para definir su propio régimen. Por eso Santa Cruz, en la misma semana en que el Senado avanzaba con la suspensión y mientras Neuquén y Río Negro se alineaban con esa lógica, eligió el camino opuesto e introdujo las PASO para sus comicios locales.