Volver | La Tecla Nacionales 27 de noviembre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

A contramano: provincia del sur deja atrás la Ley de Lemas, pero crea las PASO

Mientras el Senado le daba media sanción a la reforma electoral que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, la Legislatura de Santa Cruz sancionaba su propio Código Electoral con la introducción de algo que no tenía: PASO obligatorias para las elecciones provinciales. En la región, ninguna jurisdicción mantiene este sistema

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