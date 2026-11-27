Disney despejó las incertidumbres que rodeaban el futuro de la saga Avatar al incluir de manera oficial tanto la cuarta como la quinta película en su calendario de estrenos cinematográficos. El anuncio se produjo durante la presentación de los Upfronts del estudio en Buenos Aires, donde ambas entregas aparecieron junto a otros títulos de alto perfil como Black Panther 3 y Los Increíbles 3.



La confirmación llega después de que Avatar: Fuego y Cenizas no alcanzara las expectativas de taquilla que se habían proyectado, lo que había reavivado el debate interno sobre la rentabilidad a largo plazo de la franquicia. Según el calendario actualizado, Avatar 4 mantiene su fecha de estreno para el 21 de diciembre de 2029, mientras que Avatar 5 está programada para el 19 de diciembre de 2031.



El incremento de los costos de producción y de efectos visuales ha impulsado conversaciones dentro del estudio sobre la posibilidad de desarrollar entregas más acotadas y económicas que las tres primeras. En ese contexto, la participación de James Cameron como director no está garantizada: el cineasta ha señalado en el pasado que, en algún momento, podría ceder la silla a otro realizador de su confianza para continuar la historia de Pandora, aunque su involucramiento creativo general sigue sin definirse con precisión.



La inclusión formal en el slate de Disney marca un paso concreto hacia la continuidad de la pentalogía, más allá de las especulaciones previas.