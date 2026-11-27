El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko estimó en 6,2 millones de dólares (unos 5,7 millones de euros) el patrimonio que dejó Hayden Panettiere, fallecida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años sin haber hecho testamento.



Según documentos judiciales obtenidos por TMZ y People, la única heredera es su hija Kaya, de 11 años. Del total, cerca de cinco millones de euros corresponderían a bienes personales y algo más de un millón a propiedades inmobiliarias, entre ellas el departamento de la actriz en West Hollywood.



Klitschko, que ya obtuvo en octubre la tutela temporal del patrimonio, solicitó que la asesora fiscal y financiera Melissa Moskal Bencivenga sea nombrada administradora temporal. La próxima audiencia está fijada para el 7 de diciembre.



El exprometido de la actriz, hoy una de las voces públicas de Ucrania frente a la invasión rusa y hermano del alcalde de Kiev, busca garantizar que la herencia llegue intacta a Kaya mientras es menor de edad. En presentaciones anteriores denunció posibles apropiaciones indebidas de bienes por personas ajenas a la familia. La muerte de Panettiere, conocida por Héroes y Nashville, fue calificada como accidental por intoxicación con fentanilo y otras sustancias.