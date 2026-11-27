Wanda Nara sorprendió en MasterChef Celebrity al hablar de la leucemia mieloide crónica que le diagnosticaron en julio de 2023. En un diálogo con Elizabeth “la Negra” Vernaci y Edith Hermida, la conductora adoptó una postura de aceptación total.



“Yo no soy muy de pedir que las cosas cambien porque siento que todo pasa por algo. Y si yo hubiera cambiado o cambio algo, digo: ¿y si me espera un futuro mejor?”, dijo. Luego fue más contundente: “La verdad que no cambiaría nada. Ni siquiera mi enfermedad”.



Explicó que prefiere que el proceso lo haya atravesado ella y no alguien de su entorno cercano, pensando especialmente en sus hijos. También dejó en claro que lo prioritario es “mi núcleo, mi familia, mi gente”, y evitó dar detalles de su vida privada.



En el mismo intercambio defendió su trabajo frente a las críticas que recibió tras ganar el Martín Fierro a mejor conducción femenina. Destacó la exigencia horaria y el desgaste de encabezar un formato diario como MasterChef Celebrity de Telefe.



La reflexión se dio en un momento de intimidad en el programa, donde Nara eligió hablar de aceptación en lugar de lamento.