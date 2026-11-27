Ale­jada de las cámaras desde hace aproximadamente un año, Jésica Cirio decidió darle un giro a su carrera y se embarcó en un nuevo emprendimiento de venta online. La exconductora optó por el comercio exterior a través de una cuenta de Instagram que no lleva su nombre y que ya contaba con varios miles de seguidores.



El cambio de rumbo llegó después de que cerrara su cuenta personal en junio de este año. La decisión se produjo en medio de la polémica generada por la difusión de videos en los que se la veía con fajos de dólares, material vinculado a la causa que involucra a su exesposo Martín Insaurralde. Esa controversia la llevó a suspender otras actividades comerciales y a mantener un perfil mucho más reservado.



Ahora Cirio se enfoca en la importación de indumentaria de lujo deportiva. El principal producto es la línea Y-3, fruto de la colaboración entre Adidas y el diseñador japonés Yohji Yamamoto. Se trata de una variante exclusiva de “las tres tiras” que no se comercializa habitualmente en Argentina y que apunta a quienes buscan prendas que todavía no llegaron al mercado local.



El negocio no se limita a la ropa. También comenzó a dar sus primeros pasos en el rubro de la cosmética, importando cremas de skincare provenientes de Corea del Sur, productos que atraviesan un fuerte auge y generan gran demanda.



A pesar de su holgada situación económica, la modelo no quiso quedarse quieta. Según trascendió, es ambiciosa, le gusta generar y hace tiempo que venía pensando en el tema de la importación, que hoy resulta un poco más accesible. Con este nuevo proyecto busca ampliar sus ingresos y mantenerse activa en el mundo empresarial, lejos de la exposición mediática que marcó gran parte de su trayectoria.