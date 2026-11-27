Chechu Bonelli dejó de esquivar las preguntas y confirmó que está de novia con Tomás Badessich. Lo hizo este jueves durante la emisión de Valet Parking, su ciclo en La Casa Streaming, en un intercambio con su compañero de conducción Agustín “Cachete” Sierra. Ante la consulta sobre si el vínculo era exclusivo, respondió sin vueltas: “Ya estoy de novia”.



El momento surgió cuando ella misma lanzó al aire la pregunta “¿Cuándo se dieron cuenta que estaban enamorados?”. Sierra se la devolvió y Bonelli aceptó el juego. Entre los detalles que dejó escapar, mencionó que una de las primeras cosas que hace al despertar es chequear si le mandó un mensaje: el clásico “hola mi amorcito, ¿cómo estás?”. Según trascendió en el programa, hubo una propuesta formal de parte de él, aunque ella admitió no recordar la fecha exacta.



Tomás Badessich tiene 36 años y trabaja en la industria farmacéutica, donde acumula más de una década de trayectoria en ventas especializadas y promoción comercial, según su perfil de LinkedIn. No pertenece al mundo del espectáculo ni tiene relación con el fútbol, algo que a la conductora le gusta especialmente. “No es una persona conocida y eso me gusta mucho”, explicó.



Se conocieron en Areia, un espacio de Pilar donde se organizan partidos de fútbol mixtos y después hay encuentros sociales con música y baile. Días antes, Bonelli ya había anticipado algo sin dar nombres: “Sin querer queriendo, alguien llegó a mi vida. No es famoso y no es una persona relacionada con el fútbol”.



La primicia había salido horas antes a través de Marcia Frisciotti (“Pochi”) en Puro Show. Una seguidora le envió una foto de ambos en la sala de espera de una clínica, adonde él la había acompañado a hacerse estudios. A partir de ahí, Pochi identificó a Badessich y se comunicó con la conductora, que confirmó la relación pero pidió discreción: “Él no es del medio y quiero cuidar esto”. También lo describió como “muy compañero” y contó que “posta me cuida mucho”.



El noviazgo avanza con pasos medidos. Bonelli ya les contó a sus tres hijas ,Lupe, Carmela y Amelia, pero aclaró que Badessich todavía no las conoció. Prefieren ir de a poco. La conductora se había separado de Darío Cvitanich en mayo de 2025, después de 14 años de relación y un matrimonio. Él, a su vez, inició un vínculo con la empresaria Ivana Figueiras y anunciaron que se casarán en marzo de 2027. Después de esa etapa, Bonelli tuvo un breve acercamiento con el polista Facundo Pieres que no prosperó.



Por ahora, ella insiste en proteger la intimidad de esta nueva relación. “Nos estamos conociendo. Estoy contenta”, repitió. El mensaje es claro: quiere cuidarlo y que el vínculo crezca lejos del ruido del medio.