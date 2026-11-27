A días de dar el sí, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se mostraron más cercanos que nunca en la portada de una revista internacional. En su primera nota juntos repasaron el camino que los llevó hasta acá, incluido el período más oscuro de la relación.



La pareja se había separado en agosto de 2023, después de poco más de un año de noviazgo. El anuncio fue conjunto y ambos siguieron con sus carreras. Durante ese tiempo, según contó Tini, no hubo ningún tipo de comunicación. “Contacto cero, cero”, aclaró la cantante al referirse a aquella etapa de distancia total.



Cuando volvieron a verse, los rumores de reconciliación empezaron a circular a comienzos de 2025 y se fortalecieron en abril, cuando se los vio juntos en Madrid, la conexión apareció de inmediato. “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”, recordó Stoessel.



A partir de ese reencuentro, la idea de casarse fue creciendo de manera orgánica, sin una propuesta formal. De Paul lo resumió como “pasito a pasito”: “cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”. La boda está prevista para el 19 de diciembre en Argentina. Tini ya escribió unas 180 páginas con los detalles de la fiesta y aclaró que tanto su vestido como el traje de él “tienen que tener una historia”.



También hablaron del hogar que están armando. Encontraron su primera vivienda en común apenas tres días antes de la entrevista y coincidieron en que quieren una residencia en Argentina, que describen como un anclaje emocional. “También nosotros somos hogar”, dijo Tini. La cantante, de 29 años, expresó además su deseo de ser madre: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”. Ya imaginaron habitaciones para Francesca y Bauti, los hijos de De Paul con Cami Homs, y para el bebé que planean tener, además del lugar de las perras Fifi y Tota.



En lo cotidiano, la pareja describió rituales simples pero largos: almuerzos o cenas de dos o tres horas y hasta karaoke en el baño mientras se lavan los dientes. De Paul habló de un cambio personal profundo: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero sin darme cuenta de que podía ser a color”. Hoy prioriza que “el fútbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al fútbol”. Tini, por su parte, fue clara sobre el lugar que ocupa él: “Rodrigo es una persona que me ha empujado… me ha salvado la vida en muchos momentos”.



La entrevista llega en un momento de revisión para Stoessel, que con su gira FUTTTURA recorre 15 años de carrera y reflexiona sobre cuánto se permitió elegir por sí misma. “No es fácil habitar la libertad, para nada”, reconoció. De Paul, campeón del mundo y actualmente en el Inter Miami junto a Lionel Messi, aparece en la tapa como el compañero de esa etapa.