Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2026 GRAFICA

Escuelas precarias y contratos millonarios: el negocio que crece detrás de las aulas modulares

Aulas que debían ser provisorias se volvieron permanentes mientras las constructoras y proveedoras privadas siguen facturando. Las críticas apuntan a los elevados alquileres, las licitaciones con escasa competencia y la falta de inversión en infraestructura definitiva.

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