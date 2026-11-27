Escuelas precarias y contratos millonarios: el negocio que crece detrás de las aulas modulares
Aulas que debían ser provisorias se volvieron permanentes mientras las constructoras y proveedoras privadas siguen facturando. Las críticas apuntan a los elevados alquileres, las licitaciones con escasa competencia y la falta de inversión en infraestructura definitiva.
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La diputada nacional y referente de SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá, cuestionó la situación de la infraestructura escolar bonaerense, la paralización de obras y la utilización prolongada de aulas modulares. Advirtió sobre los elevados costos del alquiler y denunció que detrás de este sistema existe “un gran negocio para las empresas privadas”.
“Todo lo que es infraestructura nueva está cortado”, aseguró la legisladora de la Izquierda. Según explicó, algunas obras que dependían de fondos nacionales comenzaron a reactivarse, aunque de manera puntual y sin que ello signifique una solución. “Hay varias obras paradas, hay cosas que han quedado a mitad de camino y no están construyendo ni comprometiéndose a nuevas cosas”, señaló.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a las aulas modulares que, pese a ser presentadas como soluciones transitorias, llevan hasta 15 años en funcionamiento. “Tenemos muchísimas escuelas que tienen aulas modulares casi permanentes”, sostuvo. También describió problemas de calefacción y refrigeración, vandalismo y robo de equipamiento. “Todo termina funcionando de manera bastante precaria”, agregó.
Del Plá apuntó especialmente contra los costos de contratación y mencionó a BASANI como una de las empresas vinculadas al alquiler de estas estructuras. “Hay un gran negocio detrás de las aulas modulares, porque si las alquila BASANI salen una fortuna”, afirmó. En ese sentido, consideró que los recursos destinados a esos contratos podrían haberse utilizado para construir aulas convencionales. “En muchos casos se podrían haber construido muchas aulas de concreto”, puntualizó.
Consultada sobre la transparencia de las licitaciones, reconoció que su espacio no realiza un seguimiento específico de esos expedientes, aunque advirtió sobre la presencia de procesos con un único oferente. “Las licitaciones se hacen, no es que no se hacen, lo que pasa es que, por ejemplo, acá tenés un solo oferente”, señaló. También cuestionó los argumentos vinculados a los atrasos en los pagos para justificar precios elevados.
Como alternativa, propuso modificar el sistema de ejecución de las obras y terminar con la tercerización. “Hay que terminar con esa circulación de fondos públicos a empresas privadas”, reclamó.